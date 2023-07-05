Denodo和Alibaba Cloud联手为全球大中型企业提供逻辑数据集成和管理

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--数据管理领导者Denodo与Alibaba Group的数字技术和智能骨干部门Alibaba Cloud欣然宣布，Denodo以Alibaba Cloud技术合作伙伴的角色将Denodo平台引入Alibaba Cloud全球市场。这一合作将使企业能够利用数据虚拟化的力量，在混合云环境中实现逻辑数据集成和管理，以及实时分析。

因逻辑数据集成和管理能力而闻名的Denodo平台在Alibaba Cloud上提供多种定制化的订阅选项，以满足大中型企业的预算需求和功能要求，使他们可以从小规模的部门项目开始，以加快决策速度，并随着业务需求的发展，扩大到企业级别，简化数据集成和管理。

Alibaba Group副总裁兼Alibaba Cloud Intelligence国际业务总裁Selina Yuan表示：“Denodo与Alibaba Cloud的合作使企业能够以逻辑方式快速访问和传递存储在任何多云或混合云环境中的多源数据。数据虚拟化技术是一种面向现代数据和分析的快速增长的数据集成方法。通过利用该技术，Alibaba Cloud的客户可以加快决策时间，同时简化数据管理和集成过程。”

面向Alibaba Cloud的Denodo平台提供了一个统一的基于Web的用户界面，具有单点登录、人工智能驱动的数据目录、机器学习增强的智能查询优化、基于Apache Zeppelin的Denodo Notebook，以及许多其他前沿功能。它将和在本地环境部署的、屡获殊荣的Denodo平台相同的全部功能带到Alibaba Cloud生态系统。借助面向Alibaba Cloud的Denodo 平台，组织可以轻松构建他们的逻辑数据结构或逻辑数据网格架构，实现企业范围内的数据民主化。

Denodo首席执行官和创始人Angel Viña表示：“许多Alibaba Cloud的客户都在全球范围内开展业务，他们的数据和分析工作依赖于在多云或混合云环境中创建所有数据的实时视图。这一合作反映了我们的承诺，即提供创新解决方案，并以企业所需的工具和技术为其赋能，帮助他们在数据分布于区域和云边界的数字时代取得成功。”

Denodo和Alibaba Cloud的产品团队正在密切合作，以在市场上引入新的功能，包括免费试用。两家公司也正在就各种产品上市工作进行合作，如在本地市场的联合销售活动。

Viña补充道：“随着对Alibaba Cloud存储服务和MaxCompute的原生支持即将推出，再加上可以集成ApsaraDB for Oceanbase、PolarDB和AnalyticDB的数据，Denodo平台在Alibaba Cloud中实现了卓越的分析能力。展望未来，Denodo和Alibaba Cloud对我们的合作伙伴关系和这项合作将为我们的共同客户带来的价值制定了雄心勃勃的计划。”

Alibaba Cloud和Denodo都致力于通过数据驱动的洞察和无缝集成赋能企业在数字时代繁荣发展。这一合作标志着一段激动人心的旅程的开始，我们将在Alibaba Cloud生态系统中充分释放数据虚拟化的全部潜力。

面向Alibaba Cloud的Denodo平台将在7月13日于新加坡举办的Denodo年度用户大会DataFest中全面展示，届时Yuan将与Denodo的执行副总裁兼首席技术官Alberto Pan一道，在主题演讲中向Denodo的客户介绍产品。

关于Denodo

Denodo是数据管理领域的领导者。屡获殊荣的Denodo平台是领先的数据集成、管理和交付平台，使用逻辑方法实现自助式商业智能、数据科学、混合/多云数据集成和企业数据服务。Denodo的客户覆盖30多个行业的大型企业和中型市场公司。这些客户实现了超过400%的投资回报率和数百万美元的收益，在不到半年的时间内就获得回报。如需了解更多信息，请访问www.denodo.com或致电+1 877 556 2531（美国）/ +44 (0) 20 7869 8053（英国）/ +65 6950 7489（新加坡）。

关于Alibaba Cloud

Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com)成立于2009年，是Alibaba Group的数字技术和智能骨干部门。它向全球客户提供一套完整的云服务，包括弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、大规模计算、安全、管理和应用服务、大数据分析、机器学习平台和物联网服务。根据IDC的数据，自2018年以来，Alibaba一直保持位居全球公共云IaaS服务提供商前三强的领先地位。根据Gartner的数据，自2018年以来，以美元营收计算，Alibaba是全球第三大及亚太地区领先的IaaS提供商。

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