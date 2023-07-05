與 Sonic Healthcare 簽訂首份分銷協議

澳大利亞布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (下稱「Microba」) 很高興地宣佈，透過其全資子公司 Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd，與 Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) 簽署了一份商業協定，以在澳大利亞分銷 Microba 的先進傳染病檢測產品 MetaPanel™ (分銷協定)。

MetaPanel™ 分銷協議的宣佈標誌著 Microba 與 Sonic Healthcare 之間達成首個商業協定，在此之前，Sonic Healthcare 於 2022 年11 月 29 日宣佈向 Microba 進行了 1780 萬美元的戰略投資。在投資時，Sonic 和 Microba 就戰略合作夥伴關係達成了初步協定，以在 Sonic Healthcare 的主要市場分銷 Microba 的微生物組測試技術。現在，分銷協定的簽署完成了這些商業分銷安排的首個階段，透過 Sonic Healthcare Australia Pathology 網路，提供獨家分銷權，將 MetaPanel™ 測試在全澳大利亞範圍內推廣。

Microba 執行長 Luke Reid 博士表示：「我們很高興透過 Sonic Healthcare 的專業國家實驗室網路，將 Microba 的檢測產品引入澳大利亞的臨床醫生和患者。MetaPanel™ 技術經過多年的研發，是胃腸道傳染病病理學中全面的元基因組測試的世界首創技術。Sonic Healthcare 是高品質病理服務的領先提供商，並將領導商業化工作，進而在全國範圍內推廣MetaPanel™ 測試。澳大利亞是首個分銷 Microba 技術的地區，我們計劃透過合作夥伴關係將我們的測試技術和產品推廣到全球其他市場。」

關於 MetaPanel 技術

MetaPanel™ 是一種用於測試胃腸道傳染病病因的先進體外診斷產品。該測試採用 Microba 的元基因組技術，可以診斷細菌、真菌、寄生蟲和 DNA 病毒等傳染病原體，同時評估毒力因數和抗微生物耐藥性 (AMR) 基因，以支援精准治療決策。該測試有助於臨床醫生避免進行多次、覆蓋範圍較窄、順序性的診斷測試，這些測試可能會影響易感患者的治療效果。MetaPanel™ 技術旨在為胃腸道傳染病病理學創造新的護理標準。Microba 與臨床微生物學家和傳染病專家緊密合作，設計了目標清單並支援臨床驗證，其中包括 Sonic Healthcare Douglass Hanley Moir 團隊 (澳大利亞最受尊敬和高品質的病理服務團隊之一)，以及領先的臨床醫師Paul Griffin教授 (布里斯本 Mater 醫院傳染病主任)。

關於胃腸道傳染病病理學市場

全球每年估計有超過 1600 萬患者1，其中包括超過 10 萬澳大利亞患者1，他們是易感胃腸道感染的高風險人群，並在醫院環境中接受常規的病原體測試。此外，全球對於抗微生物藥物耐藥性 (AMR) 的關注日益增長，過度或濫用抗生素的情況也引發了對於增加病原體和 AMR 測試的宣導和需求，以指導治療決策和最佳實踐的抗生素處方。目前的診斷測試方法包括培養技術和核酸擴增測試，如聚合酶鏈反應 (PCR)。然而，這些目前的測試方法在覆蓋病原體、亞型和 AMR 基因的能力上存在限制，並且通常需要進行順序性測試，從而延遲了關鍵的治療決策。Microba 的 MetaPanel™ 技術透過採用先進的元基因組學，可以在單次測試中廣泛覆蓋病原體、AMR 和毒力因數基因，從而指導有針對性的治療，有機會創造新的標準。

關於 Sonic Healthcare

Sonic Healthcare 是全球領先的醫療服務提供者之一，在澳大利亞、歐洲和北美地區均有開展實驗室醫學/病理學、放射學和初級保健醫療服務，享有卓越的聲譽。該集團為臨床醫生 (全科醫生和專科醫生)、醫院、社區衛生服務機構及其患者提供高度專業化的病理/臨床實驗室和放射學服務。Sonic 是全球第三大病理/臨床實驗室服務提供者 (在某些市場也稱「實驗室醫學」）。

就業人數超過 4.1 萬人，Sonic 是澳大利亞、德國、瑞士和英國最大的私人病理運營商，也是比利時和紐西蘭第二大、美國第三大的私人病理運營商。

關於 Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences 是一家專注於改善人類健康的精准菌群公司。憑藉世界領先的人體腸道菌群測量技術，Microba 推動了對重大慢性疾病的新型治療方法的發現和開發，並向全球的研究人員、臨床醫生和消費者提供腸道菌群測試服務。透過與領先機構的合作，Microba 推動了菌群、健康和疾病之間新關係的發現，為新的健康解決方案的開發提供動力。

1 根據全球免疫受損患者和其他易感胃腸道感染高風險患者的數量估計 (超過 810 萬全球和超過 6.8 萬澳大利亞化療治療實體瘤癌症患者，以及超過 110 萬全球和超過 8000 澳大利亞血液系統癌症患者 DOI：https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30163-9)，(超過 300 萬全球和 1.2 萬澳大利亞透析患者 DOI：10.1038/s41581-022-00542-7)，(超過 14 萬全球和超過 1000 澳大利亞每年器官移植患者https://www.transplant-observatory.org/)，(超過 350 萬全球和超過 2.5 萬長期重症監護患者，根據來自 https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000 的資料估計)

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