与Sonic Healthcare签订首份分销协议

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP)（以下简称“Microba”）很高兴宣布，通过其全资子公司Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd，与Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL)签署了一份商业协议，以在澳大利亚分销Microba的先进传染病检测产品MetaPanel™（分销协议）。

MetaPanel™分销协议的宣布标志着Microba与Sonic Healthcare之间达成首个商业协议，在此之前，Sonic Healthcare于2022年11月29日宣布向Microba进行了1780万美元的战略投资。在投资时，Sonic和Microba就战略合作伙伴关系达成了初步协议，以在Sonic Healthcare的主要市场分销Microba的微生物组测试技术。现在，分销协议的签署完成了这些商业分销安排的首个阶段，通过Sonic Healthcare Australia Pathology网络，提供独家分销权，将MetaPanel™测试在全澳大利亚范围内推广。

Microba首席执行官Luke Reid博士表示：“我们很高兴通过Sonic Healthcare的专业国家实验室网络，将Microba的检测产品引入澳大利亚的临床医生和患者。MetaPanel™技术经过多年的研发，是胃肠道传染病病理学中全面的元基因组测试的世界首创技术。Sonic Healthcare是高质量病理服务的领先提供商，并将领导商业化工作，进而在全国范围内推广MetaPanel™测试。澳大利亚是首个分销Microba技术的地区，我们计划通过合作伙伴关系将我们的测试技术和产品推广到全球其他市场。”

关于MetaPanel技术

MetaPanel™是一种用于测试胃肠道传染病病因的先进体外诊断产品。该测试采用Microba的元基因组技术，可以诊断细菌、真菌、寄生虫和DNA病毒等传染病原体，同时评估毒力因子和抗微生物耐药性(AMR)基因，以支持精准治疗决策。该测试有助于临床医生避免进行多次、覆盖范围较窄、顺序性的诊断测试，这些测试可能会影响易感患者的治疗效果。MetaPanel™技术旨在为胃肠道传染病病理学创造新的护理标准。Microba与临床微生物学家和传染病专家紧密合作，设计了目标列表并支持临床验证，其中包括Sonic Healthcare Douglass Hanley Moir团队——澳大利亚最受尊敬和高质量的病理服务团队之一，以及领先的临床医师Paul Griffin教授，他是布里斯班Mater医院传染病主任。

关于胃肠道传染病病理学市场

全球每年估计有超过1600万患者1，其中包括超过10万澳大利亚患者1，他们是易感胃肠道感染的高风险人群，并在医院环境中接受常规的病原体测试。此外，全球对于抗微生物药物耐药性(AMR)的关注日益增长，过度或滥用抗生素的情况也引发了对于增加病原体和AMR测试的倡导和需求，以指导治疗决策和最佳实践的抗生素处方。目前的诊断测试方法包括培养技术和核酸扩增测试，如聚合酶链反应(PCR)。然而，这些目前的测试方法在覆盖病原体、亚型和AMR基因的能力上存在限制，并且通常需要进行顺序性测试，从而延迟了关键的治疗决策。Microba的MetaPanel™技术通过采用先进的元基因组学，可以在单次测试中广泛覆盖病原体、AMR和毒力因子基因，从而指导有针对性的治疗，有机会创造新的标准。

关于Sonic Healthcare

Sonic Healthcare是全球领先的医疗服务提供商之一，在澳大利亚、欧洲和北美地区均有开展实验室医学/病理学、放射学和初级保健医疗服务，享有卓越的声誉。该集团为临床医生（全科医生和专科医生）、医院、社区卫生服务机构及其患者提供高度专业化的病理/临床实验室和放射学服务。Sonic是全球第三大病理/临床实验室服务提供商（在某些市场也称为“实验室医学”）。

就业人数超过4.1万人，Sonic是澳大利亚、德国、瑞士和英国最大的私人病理运营商，也是比利时和新西兰第二大、美国第三大的私人病理运营商。

关于Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences是一家专注于改善人类健康的精准菌群公司。凭借世界领先的人体肠道菌群测量技术，Microba推动了对重大慢性疾病的新型治疗方法的发现和开发，并向全球的研究人员、临床医生和消费者提供肠道菌群测试服务。通过与领先机构的合作，Microba推动了菌群、健康和疾病之间新关系的发现，为新的健康解决方案的开发提供动力。

1 根据全球免疫受损患者和其他易感胃肠道感染高风险患者的数量估计（超过810万全球和超过6.8万澳大利亚化疗治疗实体瘤癌症患者，以及超过110万全球和超过8千澳大利亚血液系统癌症患者DOI：https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30163-9），（超过300万全球和1.2万澳大利亚透析患者DOI：10.1038/s41581-022-00542-7），（超过14万全球和超过1千澳大利亚每年器官移植患者https://www.transplant-observatory.org/），（超过350万全球和超过2.5万长期重症监护患者-根据来自https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000的数据估计）

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