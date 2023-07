Primeiro acordo de distribuição firmado com a Sonic Healthcare

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (“Microba”) tem o prazer de anunciar que firmou um acordo comercial com a Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL), através de sua subsidiária integral Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd, para distribuir o teste avançado de doenças infecciosas MetaPanel ™ da Microba na Austrália (Acordo de distribuição).

O anúncio do Acordo de Distribuição da MetaPanel™ marca o primeiro acordo comercial entre a Microba e a Sonic Healthcare após o anúncio na ASX do investimento estratégico de US$ 17,8 milhões da Sonic Healthcare na Microba em 29 de novembro de 2022. No momento do investimento, a Sonic e a Microba concordaram com os termos iniciais de uma parceria estratégica para distribuir a tecnologia de análise de microbioma da Microba nos principais mercados da Sonic Healthcare. A assinatura deste Contrato de Distribuição agora conclui o primeiro desses acordos de distribuição comercial, fornecendo direitos de distribuição exclusivos para entregar o teste MetaPanel™ em toda a Austrália através da rede de Patologia da Sonic Healthcare Austrália.

O diretor executivo da Microba, Dr. Luke Reid, disse, "Estamos entusiasmados por levar os produtos de teste da Microba aos médicos e seus pacientes em toda a Austrália através da rede nacional de laboratórios especializados da Sonic Healthcare. A tecnologia MetaPanel™ foi desenvolvida ao longo de muitos anos e representa uma novidade mundial em patologia por meio de testes metagenômicos abrangentes para doenças infecciosas gastrointestinais. A Sonic Healthcare é uma provedora líder de serviços de patologia de alta qualidade e liderará os esforços de comercialização para fornecer o teste MetaPanel™ a nível nacional. A Sonic Austrália é a primeira região a distribuir a tecnologia da Microba, com planos de fornecer nossa tecnologia de testes e produtos para outros mercados em todo o mundo através da nossa parceria".

Sobre a tecnologia MetaPanel

MetaPanel™ é um diagnóstico in vitro avançado para testar os agentes causais de doenças infecciosas gastrointestinais. O teste emprega a tecnologia metagenômica da Microba para diagnosticar patógenos infecciosos, como bactérias, fungos, parasitas e vírus de DNA, em conjunto com a avaliação de fatores de virulência e genes de resistência antimicrobiana (antimicrobial resistance, AMR) para respaldar decisões precisas de tratamento. O teste ajuda os médicos a evitar exames diagnósticos múltiplos, de baixa cobertura e sequenciais, que podem afetar os resultados do tratamento de pacientes vulneráveis. A tecnologia MetaPanel™ busca criar um novo padrão de tratamento para a patologia de doenças infecciosas gastrointestinais. A Microba trabalhou em estreita colaboração com microbiologistas clínicos e especialistas em doenças infecciosas para desenhar a lista de objetivos e apoiar a validação clínica, incluindo a equipe Douglass Hanley Moir da Sonic Healthcare, uma das equipes de serviços de patologia mais respeitadas e de alta qualidade da Austrália, e o professor Paul Griffin, diretor de doenças infecciosas do Mater Hospital Brisbane.

Sobre o mercado de patologia de doenças infecciosas gastrointestinais

Estima-se que existam mais de 16 milhões de pacientes em todo o mundo por ano1, incluindo mais de 100 mil pacientes na Austrália1, que são de alto risco e suscetíveis a infecções gastrointestinais e que realizam exames de rotina para patógenos em um ambiente hospitalar. Além disso, em todo o mundo, existe uma preocupação crescente com a resistência antimicrobiana (AMR) e ao uso excessivo ou indevido de antibióticos. Isso está impulsionando a defesa e a demanda por um maior uso de testes de patógenos e de AMR para orientar as decisões de tratamento e as melhores práticas de prescrição de antibióticos. Os métodos atuais de avaliação diagnóstica incluem tecnologias de cultura e exames de amplificação de ácidos nucleicos, como a reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction, PCR). Esses métodos de teste atuais são limitados em sua capacidade de abranger toda a diversidade de patógenos, subtipos e genes de AMR e, em geral, estão sujeitos a exames sequenciais que atrasam as decisões críticas de tratamento. A tecnologia MetaPanel™ da Microba tem a oportunidade de criar um novo padrão utilizando metagenômica avançada para oferecer ampla cobertura de patógenos, AMR e genes de fatores de virulência a partir de um único exame para orientar o tratamento direcionado.

Sobre a Sonic Healthcare

A Sonic Healthcare é uma das principais provedoras de assistência médica do mundo, com uma reputação de excelência em medicina laboratorial/patologia, radiologia e serviços médicos de cuidados primários, em operações na Australásia, Europa e América do Norte. O grupo fornece serviços altamente especializados de patologia/laboratório clínico e radiologia para médicos (clínicos gerais e especialistas), hospitais, serviços de saúde comunitários e seus pacientes. A Sonic é a terceira maior fornecedora mundial de serviços de patologia/laboratório clínico (denominados em alguns mercados como "medicina laboratorial").

Empregando mais de 41 mil pessoas no mundo inteiro, a Sonic é a maior operadora privada de patologia na Austrália, Alemanha, Suíça e Reino Unido, a segunda maior na Bélgica e Nova Zelândia e a terceira maior nos EUA.

Sobre a Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences é uma empresa de microbioma de precisão voltada para melhorar a saúde humana. Com tecnologia líder mundial para medir o microbioma intestinal humano, a Microba está impulsionando a descoberta e o desenvolvimento de novas terapêuticas para as principais doenças crônicas e fornecendo serviços de testes de microbioma intestinal no mundo todo para pesquisadores, médicos e consumidores. Através de parcerias com organizações líderes, a Microba está promovendo a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença para o desenvolvimento de novas soluções de saúde.

1 Estimativa com base no número global de pacientes imunocomprometidos e outros pacientes com alto risco de infecção gastrointestinal (>8,1 milhões de pacientes no mundo e >68 mil pacientes australianos com câncer de tumor sólido tratados com quimioterapia e >1,1 milhão de pacientes no mundo e >8 mil na Austrália com câncer hematológico DOI::https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30163-9), (>3 milhões de pacientes no mundo e 12 mil pacientes australianos em diálise DOI: 10.1038/s41581-022-00542-7), (>140 milhões em todo o mundo e >1 mil pacientes australianos de transplante de órgão por ano https://www.transplant-observatory.org/), (>3,5 milhões em todo o mundo e >25 mil pacientes de UTI de longa permanência - estimativa baseada em dados do https://ourworldindata.org/grapher/intensive-care-beds-per-100000 )

