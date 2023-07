APRES DE GRANDS SUCCÈS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET AU CANADA, DEKA LANCE TROIS EXTRAORDINAIRES PLATEFORMES LASER ET MICRO-ONDES AU CONGRES MONDIAL DE DERMATOLOGIE DE SINGAPOUR

The new PRO Line by DEKA (Photo: DEKA)

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--DEKA, société italienne du groupe El.En., cotée à l'Eurostar Next de la Bourse italienne (ELN.MI), spécialisée dans le développement et la production de dispositifs à base d'énergie d'avant-garde pour l'esthétique et la chirurgie, a annoncé, à l'occasion du 25e Congrès international WCD (World Congress of Dermatology), se tenant à Singapour du 3 au 8 juillet, le lancement de sa nouvelle ligne « PRO », basée sur des dispositifs à laser et à micro-ondes.

Forte de son succès aux États-Unis et au Canada avec ses systèmes d'épilation, de rajeunissement du visage et de remodelage corporel non invasif, DEKA présente sur le marché les plateformes Again PRO, RedTouch PRO et Onda PRO.

Avec ces nouvelles solutions, DEKA transforme les paradigmes traditionnels de la médecine esthétique, de la dermatologie et du remodelage corporel non invasif, en les ouvrant à de nouvelles frontières d'application.

Riccardo Stocchi, responsable de l'innovation de l'entreprise, a déclaré : « La ligne PRO est un nouvel exemple de la capacité de DEKA à créer de l'innovation en mettant sur le marché des technologies révolutionnaires qui apportent d'énormes avantages aux opérateurs et aux patients. DEKA a investi massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans la recherche clinique, obtenant des résultats extraordinaires. Elle a également beaucoup travaillé sur la conception des appareils et la facilité d'utilisation du logiciel et des interfaces graphiques innovantes, intuitives et conviviales ».

Paolo Salvadeo, PDG de DEKA et directeur général d'El.En., lui fait écho en ajoutant : « Les trois nouvelles solutions de la ligne PRO sont un rêve devenu réalité. Le modèle d'organisation de DEKA, ses compétences en ingénierie, le travail d'équipe, la passion avec laquelle nous réalisons nos projets au quotidien et notre technologie confirment l’attention que nous accordons constamment aux besoins des médecins et aux attentes de leurs patients. Nous ne nous arrêtons jamais et nous continuerons à innover à l'avenir ».

Dans la catégorie en pleine croissance des systèmes non invasifs et des procédures basées sur l'énergie, l'épilation occupe la place la plus importante.

Si l'on entre dans le détail des trois innovations de DEKA, Again PRO bouleverse les fondements technologiques de son prédécesseur « Again », qui avait déjà remporté les AMWC Awards 2022 dans la catégorie « Best laser, light and energy-based device » (Meilleur appareil à laser, à lumière et à énergie). Avec Again PRO, une nouvelle opportunité se présente : l'épilation des poils les plus fins et les plus clairs. À cela s'ajoute l'amélioration du mode Moveo, qui connaît un énorme succès aux États-Unis d'Amérique car il s'agit d'une technologie adaptée au traitement des peaux foncées et appréciée pour son grand confort pour le patient. La plateforme Again PRO, une combinaison de lasers Nd:YAG et Alexandrite, est aussi fortement optimisée pour les traitements vasculaires et des lésions pigmentaires superficielles et le rajeunissement cutané. En provenance directe des Etats-Unis, le traitement « Moveo GLO » agit, au cours d'une même séance, sur le photovieillissement et les problèmes vasculaires et pigmentaires du visage. Un traitement « 3 en 1 » à effet « GLO(w) ».

La toute nouvelle plateforme Onda PRO bénéficie du succès actuel de la technologie « PGW TM » (Precision GigaWave) Technology aux États-Unis. DEKA traite ainsi de nombreuses célébrités dans le monde entier avec ses plateformes Onda, qui bouleversent littéralement le paradigme des traitements non invasifs de remodelage corporel, en agissant sur la cellulite, l'adiposité localisée (y compris sous-cutanée) et le relâchement cutané au moyen de micro-ondes sélectives et confinées. Le caractère unique d'Onda PRO est désormais renforcé par l'ajout exclusif de la troisième pièce à main « POCKET », qui agit sur le visage et produit un puissant effet de lifting combiné à un important raffermissement de la peau. « Dès la première séance, le système produit un incroyable effet de compactage et de lifting au niveau des joues et d'autres zones du visage. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant » - déclare le docteur Joseph SeokBae Seo, sommité de la dermatologie sud-coréenne.

Une autre nouveauté importante est RedTouch PRO, le seul appareil laser au monde à interagir directement avec les fibres de collagène (il émet de puissants faisceaux fractionnés de lumière cohérente rouge à 675 nm), qui permet d'obtenir, beaucoup plus rapidement et sans douleur, des résultats majeurs dans les traitements de rajeunissement non ablatifs pour le chrono- et le photovieillissement, agissant également sur les taches, le mélasma, et dans la création de néo-collagène. RedTouch PRO est associé aux protocoles révolutionnaires « ReLive » pour le soin des peaux plus jeunes et « Moveo RED », qui conviennent également aux peaux les plus foncées, même en mode InMotion. RedTouch PRO est absolument complémentaire des fillers de comblement volumétrique, avec lesquels il agit en synergie.

À propos de DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. est une filiale du grand groupe multinational EL.EN., qui a plus de 40 ans d'expérience dans le monde du laser.

L'entreprise italienne basée à Florence puise ses racines dans une culture qui a fait de l'excellence de la pensée son trait dominant. Grâce à son patrimoine culturel inestimable et à son histoire unique, DEKA incarne dans sa vision une promesse de valeur universelle : transformer chaque découverte scientifique en un avantage concret pour les médecins et les patients et traduire chaque innovation technologique en améliorations continues de sa gamme de produits et de services afin d'améliorer la qualité de vie des gens.

DEKA est synonyme d’atteinte de la perfection et de l'excellence et signifie « 10 », le nombre parfait selon le philosophe et mathématicien Pythagore.