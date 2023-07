DOPO I GRANDI SUCCESSI CONSEGUITI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA E IN CANADA, DEKA LANCIA TRE STRAORDINARIE PIATTAFORME LASER E A MICROONDE AL CONGRESSO MONDIALE DI DERMATOLOGIA DI SINGAPORE

The new PRO Line by DEKA (Photo: DEKA)

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--DEKA, società italiana del Gruppo El.En., quotato all’Eurostar Next di Borsa Italiana (ELN.MI), specializzata nello sviluppo e produzione di Energy Based Devices di frontiera per l’estetica e la chirurgia, in occasione del 25° Congresso Internazionale WCD (World Congress of Dermatology), che si tiene a Singapore dal 3 all’8 Luglio ha annunciato il lancio della sua nuova linea “PRO” basata su dispositivi laser e a microonde.

DEKA, dopo i successi conseguiti negli Stati Uniti e in Canada, con i propri sistemi per l’epilazione, per il ringiovanimento del volto e per il body shaping non invasivo, presenta al mercato le piattaforme Again PRO, RedTouch PRO e Onda PRO.

Con queste nuove soluzioni DEKA trasforma i paradigmi tradizionali della medicina estetica, della dermatologia e del body shaping non invasivo, aprendoli a nuove frontiere applicative.

Riccardo Stocchi – Innovation Manager della società ha dichiarato: “La linea PRO è un altro esempio della capacità di DEKA di creare innovazione, portando sul mercato tecnologie breakthrough di alta gamma, che creano enormi benefici sia agli operatori che ai pazienti. DEKA ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo e sulla ricerca clinica, ottenendo risultati straordinari. Ha anche lavorato molto sul design delle apparecchiature e sull’usabilità del software e delle innovative interfacce grafiche, assolutamente intuitive ed user friendly”.

Gli fa eco Paolo Salvadeo, CEO di DEKA e General Manager di El.En., aggiungendo: “Le tre nuove soluzioni della linea PRO sono un sogno che diventa realtà. Il modello organizzativo, le capacità ingegneristiche, il lavoro di squadra, la passione con cui quotidianamente portiamo avanti i nostri progetti e la tecnologia di DEKA confermano un’attenzione costantemente rivolta ai bisogni dei medici e alle aspettative dei loro pazienti. Non ci fermiamo mai e anche in futuro continueremo ad innovare”.

Nella categoria in ascesa dei sistemi non invasivi e delle procedure energy based, l’epilazione occupa la posizione di maggior rilievo.

Andando nello specifico delle tre novità di DEKA, Again PRO stravolge le basi tecnologiche del suo predecessore “Again”, già vincitore nel 2022 degli AMWC Awards nella categoria “Best laser, light and energy-based device”. Con Again PRO si apre una nuova opportunità: l’epilazione dei peli più sottili e chiari. A questa si aggiunge il potenziamento della modalità Moveo, che sta avendo un enorme successo negli Stati Uniti d’America perché è una tecnologia indicata per il trattamento delle pelli scure ed è apprezzata per l’elevato comfort per il paziente. La piattaforma Again PRO, combinazione di laser Nd:YAG ed Alessandrite, è fortemente ottimizzata anche per i trattamenti vascolari, delle lesioni pigmentate superficiali e per il ringiovanimento cutaneo. Direttamente dagli USA arriva il trattamento “Moveo GLO”, che agisce, all’interno della stessa seduta, sul photoaging e sulle problematiche vascolari e pigmetarie del volto. Un trattamento “3 in 1” con effetto “GLO(w)”.

La nuovissima Onda PRO cavalca il successo che sta avendo negli USA la tecnologia “PGW TM ” (Precision GigaWave Technology). Con essa DEKA sta trattando numerose celebrità nel mondo, con le proprie piattaforme Onda, letteralmente stravolgendo il paradigma dei trattamenti di body shaping non invasivo, agendo su cellulite, adiposità localizzate (sottomento incluso) e lassità cutanea tramite microoonde selettive e confinate. L’unicità di Onda PRO si rafforza ora con l’aggiunta esclusiva del terzo manipolo “POCKET”, che agisce sul volto e produce un potente effetto di lifting combinato ad un forte rassodamento della pelle. “Fin dalla prima seduta il sistema produce un incredibile effetto di tightening e di lifting delle guance e di altre zone del volto. Mai visto nulla di simile prima d’ora” - dichiara il dottor Joseph SeokBae Seo, luminare della dermatologia sudcoreana.

Altra importante novità è RedTouch PRO, unico dispositivo laser al mondo ad interagire direttamente con le fibre di collagene (emette potenti fasci frazionati di luce coerente rossa @ 675 nm) che permette di raggiugere, in modo molto più veloce e senza dolore, importantissimi risultati nei trattamenti di ringiovanimento non ablativo per crono e photo aging, agendo anche su macchie, melasma, e nella creazione di neo collagene. A RedTouch PRO sono associati i rivoluzionari protocolli “ReLive” per una skin care dei più giovani e “Moveo RED”, adatti anche alle pelli più scure, anche nella modalità InMotion. RedTouch PRO è assolutamente complementare e sinergico a trattamenti con filler volumetrici.

Informazioni su DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. è una società controllata dal grande Gruppo multinazionale EL.EN. che da oltre 40 anni ha esperienza nel mondo del laser.

L'azienda italiana con sede a Firenze affonda le sue radici in una cultura che ha fatto dell'eccellenza del pensiero la sua caratteristica dominante. Grazie al suo inestimabile patrimonio culturale e al suo background storico unico, DEKA racchiude nella sua visione una promessa di valore universale: trasformare ogni scoperta scientifica in un beneficio concreto per medici e pazienti e tradurre ogni innovazione tecnologica in continui miglioramenti della gamma dei suoi prodotti e i servizi per il miglioramento della qualità di vita delle persone.

DEKA significa raggiungimento della perfezione e dell’eccellenza ed è “10”, il numero perfetto secondo il filosofo e matematico Pitagora.