Mauna Kea Technologies annonce l'installation de Cellvizio® à l'University College Cork - APC Microbiome Irland pour les applications liées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que Cellvizio a été installé à l'University College Cork - APC Microbiome Irland, un centre d’excellence mondial de la Science Foundation Ireland dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI ou IBD en anglais), sous la direction du Professeur Marietta Iacucci. Il s’agit également de la première installation de Cellvizio en Irlande à des fins cliniques.

La Pr. Marietta Iacucci, M.D., Ph.D., FASGE, AGAF, qui a récemment rejoint l'University College Cork en tant que Professeur de gastro-entérologie et chercheur clinique à l’APC Microbiome Irland, a déclaré : « Dans notre récente publication et présentation de l'étude Endo-Omics, nous avons démontré que les changements muqueux et microvasculaires détectés par la pCLE in vivo sont associés à la réponse aux médicaments biologiques dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous allons continuer à approfondir nos connaissances grâce à la combinaison de technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse multi-omique et le pCLE. »

Récemment présentée au Congrès annuel 2023 de l'ECCO, l'étude Endo-Omics1 dirigée par le Pr. Iacucci a démontré la valeur clinique de l'analyse assistée par ordinateur des images pCLE avec marquage moléculaire et expression génique pour l'identification des biomarqueurs de réponse à la thérapie biologique chez les patients atteints de MICI. Ces avancées pourraient permettre d'améliorer les résultats pour les patients grâce à un traitement plus personnalisé.

Sacha Loiseau, Ph.D., Président Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a commenté : « Suite à la publication de l'étude Endo-Omics et aux résultats de l'étude ERIca démontrant la supériorité de la cicatrisation de la barrière intestinale visualisée par le Cellvizio par rapport aux biomarqueurs endoscopiques et histologiques, nous entrons dans une nouvelle phase de développement commercial pour le Cellvizio dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Cellvizio apporte une proposition de valeur clairement différenciante dans l'analyse de l'état des patients atteints de ces maladies, ce qui ouvre la voie à son utilisation dans le processus de développement de médicaments pour les MICI. »

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Techonologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 juin 2023 sous le numéro D-23-0545, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.

1 Iacucci et al. Inflamm Bowel Dis. 2022 Nov 15; doi: 10.1093/ibd/izac233. Computer-Aided Imaging Analysis of Probe-Based Confocal Laser Endomicroscopy With Molecular Labeling and Gene Expression Identifies Markers of Response to Biological Therapy in IBD Patients: The Endo-Omics Study