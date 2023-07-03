繼在美國和加拿大大獲成功之後，DEKA在新加坡的世界皮膚醫學大會上推出了三款卓越的雷射和微波平臺

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- El.En. Group旗下子公司DEKA是一家在義大利股票交易所Eurostar Next上市的公司（股票代碼：ELN.MI）。該公司專門從事開發和製造尖端的能量源(Energy Based)美容和手術儀器。在第25屆世界皮膚醫學大會(WCD)上，該公司宣布推出採用雷射和微波設備的全新PRO系列產品。WCD將於7月3日至7月8日在新加坡舉行。

在美國和加拿大，DEKA以專有的用於臉部煥膚和非侵入式塑形的脫毛系統而取得了巨大的成功。現在該公司又將Again PRO、RedTouch PRO和Onda PRO平臺推向市場。

透過這些新的解決方案，DEKA改變了傳統的美容醫學、皮膚病學和非侵入性塑形的典範，將它們引進新的應用領域。

該公司的創新經理Riccardo Stocchi表示：「PRO系列是DEKA創新能力的另一個例證，它將高階突破性技術引進市場，為操作員和患者帶來巨大的效益。DEKA在研發和臨床研究上投入了大量的資金，取得了非凡的成果。它還致力於機器設計和軟體的易用性，以及創新的圖形介面。這些介面都非常直覺化且易於使用。」

DEKA執行長、El.En.總經理Paolo Salvadeo對此表示贊同，並補充道：「這三個新的PRO系列解決方案使夢想成真。我們的組織模式、工程能力、團隊合作以及我們每天推動項目發展的熱情，再加上DEKA的技術，都證明了我們始終關注醫生的需求及其患者的期望。我們從不停步，將來也將繼續創新。」

在不斷增長的非侵入性系統和能量源手術類別中，脫毛佔據了最顯著的地位。

具體到DEKA的三項最新創新，Again PRO革新了其前身Again的技術基礎，後者是2022年世界美容抗衰老大會(AMWC)「最佳雷射、光和能量源儀器」類別的獲獎者。Again PRO帶來了一個新機會：脫去最細和最淺色的毛髮。此外，Moveo模式的增強也給這款產品增色不少。在美國，這項技術因適用於治療深色皮膚，而且讓患者感覺非常舒適，所以取得了巨大的成功。結合了Nd:YAG和Alexandrite雷射儀的Again PRO平臺針對血管治療、淺表色素病變和皮膚煥新療法進行了大力最佳化。另外，在同一療程中，直接引自美國的Moveo GLO療法可以對臉部的光老化以及臉部的血管和色素問題進行治療，這是一種「三合一」的療法，具有GLO(w)效果。

最新的Onda PRO在美國也取得了與PGWTM（精準GigaWave）技術同樣的成功。DEKA正在用Onda PRO和專有的ONDA平臺治療世界各地的幾位名人，真正徹底改變了非侵入性塑形治療的典範，該治療方案透過選擇性的和受控的微波作用於脂肪囊腫、局部脂肪（包括下顎脂肪）和鬆弛的皮膚。透過增加第三款手持儀器 POCKET，Onda PRO的獨特之處現在得到了進一步的強化。它可以作用在臉部，產生強大的提拉效果，同時增強皮膚的緊致感。韓國皮膚科專家Joseph SeokBae Seo博士表示：「從第一次療程開始，該系統就在臉頰和臉部其他區域產生了緊致和提拉效果。這是我從未見過的。」

另一項重要的創新是RedTouch PRO。它是全球唯一能夠直接作用於膠原蛋白纖維的雷射儀器，可發出強大的675 nm部分相干紅光束。在對慢性老化和光老化、斑點和黃褐斑進行非消融性煥膚治療，以及生成新的膠原蛋白方面，我們憑藉這款儀器取得了非常重要的成果，而且過程要快得多，且沒有痛苦。同樣在InMotion模式下，適合年輕人皮膚護理的突破性 ReLive 方案以及也適合深色膚質的Moveo RED可以與RedTouch PRO搭配使用。

RedTouch PRO與體積填充治療完全互補，可發揮協同作用。

關於DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A.是大型跨國企業EL.EN. Group的子公司，在雷射產品領域擁有超過40年的經驗。

該公司總部位於義大利佛羅倫斯，紮根於一種以思想卓越為主導的文化。憑藉其寶貴的文化遺產和獨特的歷史背景，DEKA的願景承載了一個普世價值的承諾：將每一項科學發現轉化為醫生和患者的具體效益，將每一項技術創新轉化為其產品線和服務的持續改進，以提高人們的生活品質。

DEKA意味著達到完美和卓越，它代表哲學家和數學家畢達哥拉斯所認為的完美數字10。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本