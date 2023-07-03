Elliptic Labs与现有笔记本电脑客户签署新的扩展协议

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球AI软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™的世界领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)推出的技术目前已在超过5亿台设备上部署。其与现有PC客户签署了一项新的软件许可协议扩展。该扩展协议将在未来的许多笔记本电脑型号上使用Elliptic Labs的仅软件AI Virtual Presence Sensor™。

“我们与现有PC客户签署的这项新的扩展合同，进一步巩固了PC行业对我们基于AI纯软件方案的强烈需求，以引入具有颠覆性创新。”Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示。“我们的AI虚拟智能传感器平台通过在AI、超声波和传感器融合方面的技术领导力，重新定义了用户体验。我们使全球最大的PC制造商能够制造更智能、更环保、更便捷的设备，这是我们持续发展PC业务的原因。”

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Human Presence Sensor和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标。

其他所有商标或服务商标由其各自的组织负责。

Elliptic Labs的AI虚拟人体存在传感器

Elliptic Labs的AI虚拟人体存在传感器可监测用户何时处于PC/笔记本电脑面前。这使得设备可以在用户离开时进入休眠状态，从而节省电力并延长电池寿命，并防止未经许可的访问。人体存在检测正在成为PC/笔记本电脑行业的核心功能，但由于与专用硬件存在传感器相关的成本、风险和设计方面的限制，该功能目前仅在高端设备中配备。Elliptic Labs的纯软件AI虚拟人体存在传感器可提供强大的人体存在检测功能，可使原始设备制造商们能够轻松且经济地在各种设备上集成该功能。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。 公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构。 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互，接近感应和存在检测功能。 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的，生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件，超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在美国、中国、韩国，台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。