Redwire levert cruciale hardware voor Europese ruimtetelescoop die gelanceerd wordt om donkere materie in sterrenstelsels te onderzoeken

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), een leider in ruimte-infrastructuur voor de volgende generatie ruimte-economie, kondigde vandaag aan dat het cruciale hardware levert die aan boord zal gaan van de Euclid ruimtetelescoopmissie van de European Space Agency (ESA), die de grootste, meest nauwkeurige 3D-kaart van het universum ooit zal maken.

Redwire's 100% Belgische dochteronderneming, Redwire Space NV, ontwierp en produceerde de behuizing van de ruimtetelescoop via een contract met Airbus, die verantwoordelijk is voor de telescoop namens Thales Alenia Space, hoofdaannemer voor ESA. Deze cruciale hardware die de missie mogelijk maakt, is een cilindrische structuur die bovenop de telescoop zit en voorkomt dat strooilicht de telescoop binnendringt, waardoor de beeldkwaliteit wordt gewaarborgd en de primaire wetenschappelijke instrumenten van het ruimteschip worden beschermd. De Euclid-missie van 1,4 miljard euro vertegenwoordigt bijdragen van meer dan 13 ESA-lidstaten en NASA.

“We zijn er trots op dat we cruciale, tijdens de vlucht bewezen capaciteiten kunnen bijdragen aan deze baanbrekende ESA-missie, die nieuwe inzichten zal opleveren in de uitdijing van het heelal en waardevolle gegevens zal opleveren voor de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap," aldus Erik Masure, Algemeen directeur van Redwire Space NV. "Redwire Europe bouwt verder op onze indrukwekkende erfenis van het mogelijk maken van grootschalige verkenningsmissies door middel van technologieën van wereldklasse, en we zijn dankbaar voor de voortdurende samenwerking met onze klanten en partners in Europa en wereldwijd.”

Door zijn uitgebreide internationale activiteiten blijft Redwire een cruciale missiepartner voor ESA en andere internationale partners en missies, waaronder ESA's CHEOPS-missie om exoplaneten te bestuderen en Proba-3, 's werelds eerste missie voor precisie-formatievliegen.

