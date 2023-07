PP Rolling Mills (PPRM) devient la nouvelle société actionnaire du chef de file italien Pomini Long Rolling Mills

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--PP Rolling Mills est devenu le nouvel actionnaire de Pomini Long Rolling Mills, se positionnant ainsi comme un acteur clé du marché européen. PPRM dessert déjà plus de 300 laminoirs d’acier, et collabore avec des fabricants d’équipement lourd renommés, tandis que Pomini LRM a une forte présence mondiale dans plus de 70 pays. Le nouveau partenariat passé entre les deux parties va permettre de combiner l’esprit d’entreprise indien et l’innovation italienne pour révolutionner l’industrie sidérurgique mondiale.

Pankaj Khanna, directeur général de PP Rolling Mills, a exprimé l’enthousiasme que lui inspire ce partenariat, dont la mission est d’arriver à 500 millions USD grâce à l’innovation, à la R&D et aux produits de classe mondiale de Pomini LRM. À cet égard, il a déclaré : « Notre engagement consiste à fournir des solutions de laminage d’acier sophistiquées, qui respectent les normes de fabrication et de qualité les plus strictes, en étant inspirés par le Système de production de Toyota. Cet arrangement offre de meilleures opportunités de carrière et une plus grande stabilité pour les employés et les membres de nos deux entreprises, ainsi que pour les communautés dans lesquelles nous opérons. »

Ernesto Bottone, chef de la direction et membre du conseil d’administration de Pomini Long Rolling Mills, a pour sa part mis en lumière l’intégration de l’héritage technologique de Pomini LRM avec les prouesses en matière de fabrication et d’approvisionnement de PPRM, qui vise à redéfinir les normes de l’industrie et à répondre aux besoins de marchés inexploités. Il a déclaré : « Grâce à cette collaboration, notre héritage combiné s’élève désormais a plus de 220 ans et notre main-d’œuvre a 1 300 employés, et la mise en commun de nos ressources intellectuelles et de notre expertise va nous permettre de fournir des solutions sidérurgiques ultramodernes. »

Claudio Maffioletti, secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie indo-italienne, a confié quant à lui : « La participation de PP Rolling Mills en tant qu’actionnaire de Pomini LRM constitue un nouvel exemple remarquable de la synergie entre le savoir-faire des technologies Made in Italy et l’énorme potentiel de pénétration du marché offert par le programme Make in India. Nous accueillons cette initiative comme une étape supplémentaire en direction de l’intégration progressive des économies italienne et indienne, et du développement des relations commerciales entre nos deux pays. »

Naveen Jindal, le leader visionnaire et président de Jindal Steel, a exprimé son optimisme en déclarant : « PP Rolling Mills et Pomini LRM peuvent nourrir ensemble les ambitions de Jindal Steel, qui sont de rester à la pointe des avancées technologiques et de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. »

Ruggero Brunori, PDG de Ferriera Valsabbia SpA, s’est exprimé au sujet des avantages significatifs que les clients peuvent attendre de l’alliance stratégique entre Pomini LRM et PPRM. Cette collaboration s’appuie sur leur riche histoire de collaboration, leur vaste expertise technique commune et le développement continu de solutions innovantes par Pomini LRM, combiné aux capacités de production exceptionnelles de PPRM. M. Brunori a souligné que cette alliance stratégique revêtait également une grande importance pour la croissance et le succès de son entreprise.

Il a fait remarquer : « Le partenariat entre Pomini LRM et PPRM signifie un engagement encore plus fort à fournir des solutions de haute qualité, qui non seulement répondront aux besoins des clients, mais dépasseront aussi leurs attentes. L’objectif ultime est de renforcer la position de Ferriera Valsabbia en tant que leader du secteur sidérurgique, et d’offrir aux clients une valeur ajoutée tangible tout en étant compétitifs. »

Maurizio Carminati, président d’Alto Milanese, la Confédération générale de l’industrie italienne, a de son côté souligné la distinction entre les entreprises et les entrepreneurs, soulignant que si les entrepreneurs peuvent changer avec le temps, les entreprises quant à elles ont tendance à perdurer. Il a déclaré : « La prospérité et l’avancement de notre région dépendent fortement de l’industrie qui y prospère, ainsi que de la capacité des entreprises à attirer et à former des personnes talentueuses et génératrices de progrès. Par conséquent, les initiatives telles que ce partenariat sont très appréciées et s’alignent sur les principes fondamentaux de notre économie industrielle locale, qui eux-mêmes ont permis l’avènement de Pomini LRM ainsi que de l’industrie mécanique italienne. »

