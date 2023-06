Redwire fournit du matériel essentiel au télescope spatial européen lancé pour étudier la matière noire dans les galaxies

JACKSONVILLE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), leader de l’infrastructure spatiale pour l’économie spatiale de prochaine génération, annonce aujourd'hui fournir du matériel essentiel qui sera embarqué à bord de la mission du télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA). Ce télescope a pour objectif de créer la carte 3D de l'Univers la plus grande et la plus précise jamais produite.

La filiale belge entièrement détenue par Redwire, Redwire Space NV, a conçu et fabriqué le déflecteur qui équipe le télescope spatial dans le cadre d'un contrat avec Airbus. Cette dernière est responsable du télescope pour le compte de Thales Alenia Space, maître d'œuvre de l'ESA. Cette structure cylindrique essentielle à la réalisation de la mission équipe le sommet du télescope et permet d’éviter la pénétration de la lumière parasite, garantissant ainsi la qualité de l'image et protégeant les principaux instruments scientifiques de l'engin spatial. La mission Euclid, d'un coût de 1,4 milliard d'euros, regroupe des contributions de plus de 13 États membres de l'ESA et de la NASA.

« Nous sommes fiers d'apporter des capacités cruciales et éprouvées en vol à cette mission pionnière de l'ESA, qui fournira de nouvelles informations à propos de l'expansion de l'univers ainsi que des données précieuses à la communauté scientifique mondiale », déclare Erik Masure, directeur général de Redwire Space NV. « Redwire Europe s'appuie sur son impressionnante expérience en matière de missions d'exploration à grande échelle grâce à des technologies de premier plan. Nous sommes reconnaissants de la collaboration continue avec nos clients et partenaires en Europe et dans le monde. »

Grâce à ses nombreuses activités internationales, Redwire maintient sa position de partenaire de mission essentiel pour l'ESA ainsi que pour d'autres partenaires et missions du monde entier, notamment la mission CHEOPS de l'ESA consacrée à l'étude des exoplanètes et Proba-3, la première mission de vol en formation de précision au monde.

À propos de Redwire

Redwire Corporation (NYSE: RDW), leader mondial dans le domaine des infrastructures et composants de haute fiabilité spatiaux essentiels à l’économie spatiale de prochaine génération, possède une précieuse propriété intellectuelle axée sur la production électrique solaire, l’impression et la fabrication 3D dans l’espace, l’avionique, les composants essentiels, les détecteurs, l’ingénierie numérique et la biotechnologie spatiale. Nous combinons plusieurs décennies d’expérience de vol et une culture agile et innovante. Notre stratégie « Héritage plus Innovation » nous permet d’intégrer une performance avérée à de nouvelles capacités novatrices, pour fournir à nos clients les pièces maîtresses de l’infrastructure spatiale actuelle et future. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur redwirespace.com.

Clause de non-responsabilité : Les avis exprimés dans le présent document ne doivent absolument pas être considérés comme reflétant l’opinion officielle de l’Agence spatiale européenne.

