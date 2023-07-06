SLB獲巴西石油公司數位化轉型五年期合同

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB（NYSE: SLB）獲得巴西石油公司（Petrobras）的一份為期五年的合同，用於在全企業部署其Delfi™數位平台。合同範圍涵蓋巴西石油公司在勘探、開發和生產營運上的數位化轉型，包括將地下工作流程轉移至雲端，以顯著加快決策速度。此次合作是巴西石油公司在雲端技術方面最大的投資之一，並為其實現脫碳和淨零目標奠定了基礎。

SLB數位與整合部門總裁Rakesh Jaggi表示：「SLB的人工智慧、機器學習和高效能運算技術將幫助巴西石油公司大幅提高其勘探與生產業務的效率和產量。透過Delfi平台對巴西石油公司勘探與生產工作流程的數位化改造，將提高效率並體現其對永續發展和能源轉型的承諾。」

在地質學和地球物理學（G&G）方面，Delfi平台將一些工作流程的處理時間從幾小時縮短到幾分鐘，顯著提升了效率，例如，人工智慧和機器學習應用程式將岩石物理建模工作流程中的斷層解釋時間縮短了60%。

Delfi平台將為巴西石油公司的所有地球科學家和工程師提供無縫且可擴充的數位技術和運算能力，以進一步提高對業務營運的關注。巴西石油公司對SLB在勘探與生產方面的數位技術進行了大量投資，並將其納入到提高總營運產量計畫中。

關於 SLB

SLB（NYSE: SLB）是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。更多資訊請造訪slb.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

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