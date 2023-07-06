SLB获巴西石油公司数字化转型五年合同

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB（纽约证券交易所代码：SLB）获得巴西石油公司（Petrobras）为期五年的合同，以在整个企业部署其Delfi™数字平台。合同范围涵盖巴西石油公司勘探、开发和生产运营等方面的数字化转型，其中包括将地下工作流程转移到云端，以显著加快决策速度。此项合作是巴西石油公司在云技术方面最大的投资之一，为其实现脱碳和净零目标奠定了基础。

SLB数字与集成总裁Rakesh Jaggi评论道：“利用SLB的人工智能、机器学习和高性能计算技术，巴西石油公司可大幅提升其整个勘探与生产业务的效率和产量。通过Delfi平台对巴西石油公司的勘探与生产工作流程进行数字化改造，可大大提高效率，并能展示其对可持续发展和能源转型的承诺。”

在地质和地球物理（G＆G）方面，Delfi平台将一些工作流程的处理时间从几小时缩短到几分钟，显著提升了效率，例如，人工智能和机器学习应用程序将岩石物理建模工作流程中的断层解释时间减少了60%。

Delfi平台将为巴西石油公司的所有地球科学专家和工程师们提供无缝且可升级的数字技术和计算能力，帮助其聚焦业务运营方面的工作。巴西石油公司在勘探与生产业务方面对SLB数字技术的大力投资是其增加总运营产量计划的一部分。

关于SLB

SLB（纽约证券交易所代码：SLB）是一家全球科技公司，致力于推动能源创新并实现地球平衡。我们在全球100多个国家和地区拥有业务，员工来自200多个国家。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳，以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。若要了解更多信息，请访问 slb.com。

关于前瞻性声明的警示声明

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

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