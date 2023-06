Esri collabore avec Databricks afin d’intégrer les analyses spatiales à la plateforme Lakehouse

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Les experts de données doivent souvent transformer des gigabytes ou térabytes de données, collectées à partir de trillions de sources, en des informations utiles en trouvant de nouveaux moyens qui peuvent améliorer le rendement de leurs données. L’analyse spatiale est devenue une composante importante de la boîte d’outils scientifique qui enrichit toutes formes de données à l'aide d'un contexte géographique. Les analystes peuvent ainsi découvrir des modèles, faire des prédictions et optimiser les flux de travail afin de créer des rendements d’exploitation. Afin de soutenir les besoins de ces professionnels, Esri, le leader mondial de l’intelligence géospatiale, collabore avec Databricks, la société de données et de l’IA. Cette collaboration fournira aux utilisateurs des capacités d’analyses spatiales avancées de la solution ArcGIS d’Esri facilement accessible sur la plateforme de big data de Databricks, Databricks Lakehouse.

« La plateforme Databricks Lakehouse réunit ingénierie de données, science de données, apprentissage machine et analyses au sein d’une plateforme et, dans plusieurs cas. En outre, les clients ont aussi besoin d’une composante spatiale efficace », a déclaré Roger Murff, VP des partenariats produit chez Databricks. « En faisant fonctionner des outils géo-analytiques directement sur Databricks, cela encourage les utilisateurs à effectuer une analyse spatiale à une échelle que Databricks peut fournir. »

Les offres d’Esri qui s’intègrent à la plateforme Databricks Lakehouse comprennent ArcGIS GeoAnalytics Engine et Big Data Toolkit, qui sont construites surtout pour permettre aux utilisateurs de réaliser des analyses spatiales sur de grands ensembles de données.

« Les organisations et les praticiens de données utilisant Databricks ont besoin d’outils spatiaux partout où ils travaillent au quotidien », a déclaré Richard Cooke, directeur du développement des affaires mondiales chez Esri. « Les solutions que propose Esri permettent aux experts de données d’accéder, de manière native, à l’ensemble d’outils d’analyse spatiale le plus intégral possible et disponible au sein de l’environnement Databricks. »

Pour en savoir plus sur comment les utilisateurs de Databricks peuvent mettre à profit la technologie d’Esri en vue de soutenir l’analyse spatiale sur le big data, veuillez consulter la page produit de GeoAnalytics Engine.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles des sociétés du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies géospatiales et de l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes du monde en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur Esri.com.

