Esri与Databricks合作，为Lakehouse平台提供空间分析功能

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数据科学家通常需要把收集自数万亿个来源的千兆字节或太字节数据转化为有价值的见解，并通过寻找新方法，让数据发挥更大的作用。空间分析已成为数据科学工具包的重要组成部分，其地理情境丰富了各种形式的数据，让分析师能够发现模式、做出预测并优化工作流程，以提高运营效率。为了满足这些专业人士的需求，位置智能领域的全球领导者Esri与数据和人工智能公司Databricks展开合作，让用户能够通过Databricks的大数据平台——Databricks Lakehouse Platform，轻松访问Esri ArcGIS软件的高级空间分析功能。

Databricks产品合作副总裁Roger Murff表示：“Databricks Lakehouse Platform将数据工程、数据科学、机器学习和分析融合在一个平台内，但在许多情况下，客户还需要用到强大的空间组件。通过在Databricks上直接加载地理分析工具，用户能够按照他们所期待的Databricks规模执行空间分析。”

集成至Databricks Lakehouse Platform的Esri产品包括专为用户能够对大数据集进行空间分析而构建的ArcGIS GeoAnalytics Engine和Big Data Toolkit。

Esri全球业务拓展总监Richard Cooke说道：“使用Databricks的组织和数据从业人员需要在日常工作中用到空间工具，Esri提供的解决方案让数据科学家能够访问Databricks环境中本机可用的最全面的空间分析工具集。”

了解有关Databricks用户如何利用Esri技术支持大数据空间分析的更多信息，请访问GeoAnalytics Engine产品页面。

关于 Esri

Esri是全球地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的市场领导者，帮助客户充分发掘数据潜力，以改进运营效果和商业结果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，其软件被全球数十万家组织采用，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利机构和高校。Esri在六大洲的100多个国家拥有地区办事处、国际分销商和合作伙伴，以提供本地支持。凭借其对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri借助地理科学方法，设计最具创新性的解决方案，通过将世界上一些最复杂的问题置于关键位置，来解决这些挑战。敬请访问我们的网站：Esri.com。

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