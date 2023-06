L&T Technology Services kooperiert mit Palo Alto Networks als MSSP-Partner für OT-Sicherheits-Angebote

BENGALURU, Indien--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, meldete eine Partnerschaft mit Palo Alto Networks, weltweit führend bei Cybersicherheit, um Unternehmen in verschiedenen Branchen Sicherheitsdienstleistungen und -lösungen für 5G und Betriebstechnologie (OT) anzubieten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LTTS ein Palo Alto Networks Managed Security Services Partner (MSSP) und Endkunden in Industriezweigen eine Suite von Sicherheitsdienstleistungen anbieten. Die Sicherheitslösungen von LTTS umfassen SOC-Services für 5G, OT und IT/OT-Konvergenz.

LTTS wird Endkunden durch die Kooperation mit Palo Alto Networks in die Lage versetzen, Sicherheitsrisiken in ihren OT-Umgebungen zu begegnen und so erstklassige Sicherheit ermöglichen. Im Rahmen der neuen MSSP-Vereinbarung wird ein Managed-Service-Angebot für die Lösung Zero Trust OT Security von Palo Alto Networks bereitgestellt, das es Kunden ermöglicht, das tägliche Management ihrer OT-Sicherheit an LTTS auszulagern. Zero Trust OT Security von Palo Alto Networks bietet zielgerichtete umfassende Transparenz und Sicherheit auf Basis von KI/ML für OT-Anlagen und -Netzwerke, per 5G vernetzte Anlagen und Operationen aus der Ferne.

Überdies ist es Ziel der Partnerschaft zwischen LTTS und Palo Alto Networks, umfassende 5G-native Sicherheitslösungen anzubieten, die KI- und ML-Technologien zur Bekämpfung komplexer Cyber-Bedrohungen in der Umgebung von operativer Technologie (OT) nutzt. Diese Zusammenarbeit bietet skalierbare und Echtzeit-Sicherheitsmaßnahmen für 5G-Netzwerke, damit die Kunden eine bessere Transparenz und Kontrolle mit Blick auf ihre Netzwerk-Slices, privaten Netzwerke und Multi-Access-Edge-Computing erhalten.

LTTS verfügt über eine mehr als ein Jahrzehnt währende ausgewiesene Expertise in der Entwicklung von robusten Funktionen für die IoT/OT- und IT-Sicherheitskonvergenz im Rahmen der Projektausführung. Durch den kürzlich erfolgten Zusammenschluss des Bereichs Smart World and Communication (SWC) von L&T hat LTTS sein Portfolio an Sicherheitsangeboten mit Security Operations Centern (SoC) und SoC-as-a-Service einschließlich Managed SOC Services und Beratungsdiensten für Cybersicherheit erweitert. Das gemeinsame Team wird Kunden auf der ganzen Welt mit SoCs unterstützen, die über Überwachungsfunktionen rund um die Uhr verfügen und gleichzeitig OT-Cybersicherheit und Produktsicherheit anbieten, um den Anforderungen des weltweiten Cybersicherheitsmarkts zu begegnen.

Die Partnerschaft kommentierte Anand Oswal, Senior Vice President, Network Security, Palo Alto Networks, mit den Worten: „Wir haben unsere Lösung Zero Trust OT Security entwickelt, um eine präzise, kontextreiche Sichtbarkeit aller Anlagen, eine umfassende Risikobeurteilung und eine integrierte Durchsetzung von Richtlinien zu ermöglichen – bei keinerlei betrieblichen Ausfallzeiten. Sehr gerne arbeiten wir mit LTTS zusammen, sodass unsere Kunden in unterschiedlichen Industriezweigen zielgerichtet Support und Services für die OT-Sicherheit erhalten und sie ihre OT-Umgebungen effektiv vor den neuesten Cyber-Bedrohungen schützen können.“

Amit Chadha, CEO und Managing Director, L&T Technology Services, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Palo Alto Networks als MSSP-Partner und werden gerne mit Endkunden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Sicherheit in Produktionsnetzwerken und kritischen OT-Anlagen eingebettet ist. Unsere integrierte Suite von 5G-Sicherheitslösungen wird dazu beitragen, alle Anlagen zu identifizieren, Sicherheitsbedrohungen zu verhindern und komplexe OT-Umgebungen zu schützen und so eine sichere Umgebung zu schaffen, in der Unternehmen florieren und sich entwickeln können.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir mehr als 22.200 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 99 Innovationslabors (Stand: 31. März 2023). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.