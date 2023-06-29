Esri與Databricks合作，為Lakehouse平台提供空間分析功能

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資料科學家通常需要把收集自數万億個來源的吉位元組或兆位元組資料轉化為有價值的見解，並透過尋找新方法，讓資料發揮更大的作用。空間分析已成為資料科學工具箱的重要組成部分，其地理情境豐富了各種形式的資料，讓分析師能夠發現模式、做出預測並最佳化工作流程，以提高營運效率。為了滿足這些專業人士的需求，智慧定位領域的全球領導者Esri與資料和人工智慧公司Databricks展開合作，讓使用者能夠透過Databricks的巨量資料平台——Databricks Lakehouse Platform，輕鬆獲享Esri ArcGIS軟體的高級空間分析功能。

Databricks產品合作副總裁Roger Murff表示：「Databricks Lakehouse Platform將資料工程、資料科學、機器學習和分析融合在一個平台內，但在許多情況下，客戶還需要用到強大的空間組件。透過在Databricks上直接搭載地理分析工具，使用者能夠按照他們所期待的Databricks規模執行空間分析。」

整合至Databricks Lakehouse Platform的Esri產品包括專為使用者能夠對巨量資料集進行空間分析而建構的ArcGIS GeoAnalytics Engine和Big Data Toolkit。

Esri全球商業開發總監Richard Cooke說道：“使用Databricks的組織和資料從業人員需要在日常工作中用到空間工具，Esri提供的解決方案讓資料科學家能夠存取Databricks環境中本機可用的最全面的空間分析工具集。”

瞭解有關Databricks使用者如何利用Esri技術支援巨量資料空間分析的更多信息，請造訪GeoAnalytics Engine產品頁面。

關於 Esri

Esri是全球地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改進營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，其軟體被全球數十萬家組織採用，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri在六大洲的100多個國家擁有地區辦事處、國際分銷商和合作夥伴，以提供在地支援。憑藉其對地理空間科技和分析的開創性承諾，Esri藉助地理科學方法，設計最具創新性的解決方案，透過將世界上一些最復雜問題置於關鍵位置，來解決這些挑戰。敬請造訪我們的網站：Esri.com。

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