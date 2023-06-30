Moody’s和Microsoft开发由生成式人工智能驱动的增强型风险、数据、分析、研究和协作解决方案

纽约和华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)和Microsoft (NASDAQ: MSFT)今日宣布达成新的战略合作，旨在为金融服务和全球知识工作者提供新一代的数据、分析、研究、协作和风险解决方案。该合作以Moody’s强大的数据和分析能力以及Microsoft Azure OpenAI服务的能力和规模为基础打造创新的解决方案。这些解决方案以Microsoft AI为驱动，基于Moody’s的自有数据、分析和研究提供更深入的企业情报和风险评估见解。

战略合作要点

Moody's Corporation总裁兼首席执行官Rob Fauber表示，“生成式AI代表着一个千载难逢的机会，可在风险呈指数级增长的不断变化的世界中增强企业的应对能力。通过将Microsoft尖端的AI能力与我们自有的数据、研究和分析能力相结合，Moody’s已经准备好引领新一代风险分析技术，通过解锁对风险的更加深入、综合且无可匹敌的视角，帮助我们的客户做出更好的决策。我们已经动员全球1.4万名员工来推动前所未有的实验，并在我们的产品和解决方案中激发新的创新。我们很高兴与Microsoft 合作，通过共同设定标准，指导我们的行业使用生成式AI取得新的突破。”

释放综合风险分析的潜力

新的客户自动化工具“Moody’s Research Assistant”将发挥Moody’s资源和解决方案的全部潜力，为客户提供多角度的风险视图。Moody’s Research Assistant基于Microsoft Azure OpenAI服务，在多个渠道提供服务，包括Microsoft Teams。该产品运行于保护私有和专有信息的安全环境中，能够快速汇编和总结来自多个数据源的复杂信息。其众多预期用途包括通过无缝组合来自多个维度的数据——如公司信息数据、信用指标、经济预测、风险和声誉状况——生成定制化的详细公司或行业分析，并基于大型语言模型的整合以及Moody’s行业领先的数据、分析和研究提供快速、有上下文信息且内容详实的回答。

Microsoft全球金融服务企业副总裁Bill Borden表示：“我们的合作将汇集Moody’s的世界级洞察力和Microsoft Cloud的能力、信任度和广度，包括Azure OpenAI服务、Fabric和Teams，以实现新一代解决方案，解锁强大的商业智能和改变生产力和协作的方式。我们期待这项合作为银行业、资本市场、保险以及制造、电信、运输和公用事业等其他行业的员工和公司带来新的机遇和价值。”

通过Microsoft Teams提升Moody’s的协作和生产力

此外，通过该合作关系，Moody’s将利用Microsoft Teams为其知识工作者和客户创建新的协作、生产力和沟通平台。通过整合Moody’s的自动化工具，Teams将实现手动工作流的自动化和简化，提供对数据和内容的更有效访问，汇总和总结来自多个数据集的信息，从而提供更好的洞察力、提高生产力和合规性，并改善员工和客户的体验。

双方合作增强新版Microsoft Fabric的应用

Microsoft Fabric是一个全新的面向端到端数据分析平台。Microsoft和Moody’s可通过Microsoft Fabric向双方共同的客户提供数据，并将就这一机会开展合作。Microsoft Fabric作为单一的融合性产品，整合了Azure Synapse Analytics、Azure Data Factory和Power BI等技术，使得数据工程师可以轻松地连接和整理来自多个来源的数据，消除数据泛滥，同时更好地管理整个组织的数据。

关于MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球综合性风险评估公司，可助力组织做出更好的决策。其数据、分析解决方案和见解可帮助决策者发现机遇，并管理与其他机构开展业务往来的风险。我们相信，提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。Moody’s在40多个国家拥有大约1.4万名员工，将国际业务与地方专长以及超过一个世纪的金融市场经验结合在一起。

关于MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @Microsoft)致力于成就“智能云与智能边缘计算”时代的数字化转型。其使命是赋能全世界的每一个人和组织成就不凡。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对Moody’s的业务和运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。此类陈述涉及估计、预测、目标、预计、预期和不确定性，可能导致实际结果或结局与前瞻性陈述中设想、表达、预计、预期或暗示的结果大相径庭。股东和投资者应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述和其他信息于发稿之日做出，除非适用法律或法规要求，否则Moody’s没有义务（也不打算）在未来公开对该等陈述进行补充、更新或修改，无论是由于后来的事态发展、期望的改变或其他原因。根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，Moody’s正在识别某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所示的结果发生（可能是重大的）差异的因素。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：当前经济状况，包括资本市场混乱、通货膨胀和政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动，对全球信贷市场和经济活动（包括并购数量）的影响，这些因素可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券的发行数量；美国和外国政府为应对当前经济气候而采取的举措和货币政策的有效性不确定且可能引发附带后果，包括金融机构的不稳定、信贷质量问题以及金融和信贷市场波动的其他潜在影响；俄乌军事冲突对世界金融市场波动、美国和全球总体经济状况和国内生产总值、全球关系以及公司自身运营和人员的影响；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管，更多地利用可能加剧金融服务业竞争、加速行业颠覆和去中介化的技术，以及未经评级的证券或由非传统方评级或评估的证券的发行数量等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易及经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税、税收协定和贸易壁垒有关的后果；MIS撤销其对国家或国家内实体的信用评级以及Moody’s不得不停止在政治不稳定的国家开展商业业务的影响；市场上的担忧影响我们的信誉度或者影响市场对独立信用机构评级的完整性或效用的看法；其他公司的竞争性产品或技术的引入；竞争对手或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；欧盟和其他国外司法管辖区竞争加剧和监管要求提高的可能性；与我们的评级观点相关的诉讼风险，以及Moody’s可能会不时卷入的其他诉讼、政府及监管程序、调查及问询；美国立法规定中对辩护标准进行修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规定；欧盟规定中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；未来中美关系的不确定性；关键员工流失的可能和全球劳动力环境的影响；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络攻击或其他网络安全问题的漏洞；我们的重组计划（例如2022-2023年地理位置重组计划）的时机和有效性；货币和外汇波动；税务当局对Moody’s全球税务计划措施的检查结果；如Moody’s未能遵守适用于其运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，则可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购（如收购RMS）或其他公司合并的影响以及Moody’s成功整合被收购企业的能力；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致Moody’s的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果大相径庭。这些内容在Moody’s截至2022年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”、以及该公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更为详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的业绩之间发生重大差异，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，公司无法预测新因素，也无法评估任何新因素对其的潜在影响。本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的企业责任进展、计划和目标（包括可持续性和环境问题），包含此类陈述并不表明这些内容对投资者来说一定很重要，或者需要在公司向美国证券交易委员会呈报的文件中披露。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定中的进展衡量标准、不断变化的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。

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