Eutelsat et OneWeb partenaires de Momentum pour la fourniture de solutions de connectivité à destination des marchés du pétrole et du gaz

Momentum, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité destinées aux entreprises dans les régions reculées d'Amérique du Nord et du Sud, vient d'annoncer la signature d'un accord lui permettant de s'appuyer sur la flotte de satellites à haut débit et à faible latence de OneWeb, en complément de la solution de connectivité mondiale ADVANCE d'Eutelsat. Grâce à ce nouveau partenariat, les installations et les chantiers pétroliers et gaziers du Canada et des États-Unis pourront avoir recours à des solutions de télécommunications hautement performantes. Momentum est d'ores et déjà un client d'Eutelsat qui assurera à ce titre la distribution des services de télécommunications par satellite LEO (orbite basse) de OneWeb, conjointement avec sa propre offre de connectivité, auprès d'un nombre important de marchés clés.

Grâce à la fiabilité et à la solidité du réseau mondial de satellites LEO de OneWeb, les industriels des secteurs pétrolier et gazier partenaires de Momentum pourront assurer le contrôle, la surveillance, la gestion et la sécurisation à distance et en temps réel d'infrastructures critiques réparties sur différents sites. Le large éventail de solutions proposées par Momentum répond parfaitement aux besoins des clients désireux de relier plusieurs sites critiques, leur permettant de couvrir des régions isolées et de déployer des services gérés et accessibles à tous.

En associant les services satellitaires d'Eutelsat et de OneWeb, Momentum sera en mesure d'offrir à ses clients une gamme complète de solutions de connectivité particulièrement performants pour les réseaux d'entreprise, comprenant des services haut débit et à faible latence, caractérisés par la rapidité de leur installation et de leur déploiement, ainsi que par la présence de structures de support et de services en bout de chaîne. La mise à disposition de vitesses de téléchargement stables et rapides associées à des temps de latence réduits permet aux clients des secteurs pétrolier et gazier implantés dans des régions éloignées de s'assurer que les données critiques de leur activité sont acheminées en toute sécurité et fiabilité au départ et à destination de leur siège social.

Brad Kossowan, Directeur des opérations (Chief Operating Officer) chez Momentum, a déclaré : « Le partenariat renforcé que nous venons de nouer avec Eutelsat et OneWeb marque un tournant dans les activités des exploitants pétroliers et gaziers situés dans les régions reculées. Il répond en effet aux attentes croissantes en matière de transmission de données en temps réel, de suivi et de gestion des opérations sur site et à distance, de communications entre les équipes et d'amélioration de la qualité de vie. La complémentarité entre l'offre solide d'Eutelsat en matière de solutions de connectivité de pointe et la constellation mondiale en orbite basse de OneWeb est le parfait allié de notre gamme de services de connectivité destinés aux entreprises. »

Cyril Dujardin, Directeur général de la branche Connectivité d’Eutelsat, a ajouté : « Notre partenariat avec OneWeb nous permet de mettre à la disposition de Momentum des solutions de connectivité inédites et pointues. Cette collaboration hybride a pour but d'offrir aux clients des services à la fois adaptés, évolutifs et performants, en tirant parti de notre savoir-faire technologique et en proposant une assistance de bout en bout. »

Carole Plessy, Directrice de la Région Europe et du Maritime Monde chez OneWeb (VP Global Maritime & Europe Region), a commenté : « Nous nous réjouissons de nous associer à Momentum dont l'expérience sectorielle de premier plan permettra à OneWeb d’étoffer ses offres dans le secteur de l'énergie. En mettant en commun nos services complémentaires, nous serons à même de faire bénéficier les clients du secteur pétrolier et gazier de services de connectivité de nouvelle génération partout en Amérique du Nord. »

A propos de Momentum

Momentum met à la disposition d'un large éventail d’entreprises et de collectivités des solutions et services de connectivité à distance à des conditions avantageuses. Momentum se distingue par la richesse de son savoir-faire, son sens de l'innovation, ses services d'assistance et son sens du service à la clientèle. Partout où vous vous trouvez, nous sommes là pour vous servir.

A propos de OneWeb

Basé à Londres, OneWeb est un réseau mondial de communications piloté depuis l'espace et capable de fournir des services de connectivité aux gouvernements, aux entreprises et aux populations. OneWeb déploie une constellation de satellites en orbite basse (LEO) associée à un réseau de passerelles à travers le monde et à un éventail de terminaux utilisateurs en vue de fournir des services de communication abordables, rapides, à haut débit et à faible latence, et de s'inscrire dans l'avenir de l'IoT et dans la trajectoire menant à la 5G.

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com