Moody’s和Microsoft開發由生成式人工智慧驅動的增強型風險、資料、分析、研究和協作解決方案

紐約和華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)和Microsoft (NASDAQ: MSFT)今日宣布達成新的策略合作，旨在為金融服務和全球知識工作者提供新一代的資料、分析、研究、協作和風險解決方案。該合作以Moody’s強大的資料和分析能力以及Microsoft Azure OpenAI服務的能力和規模為基礎打造創新的解決方案。這些解決方案以Microsoft AI為驅動，根據Moody’s的自有資料、分析和研究提供更深入的企業情報和風險評估見解。

策略合作要點

Moody's Corporation總裁兼執行長Rob Fauber表示：「生成式AI代表著一個千載難逢的機會，可在風險呈指數級增長的不斷變化的世界中增強企業的應對能力。透過將Microsoft尖端的AI能力與我們自有的資料、研究和分析能力相結合，Moody’s已經準備好引領新一代風險分析技術，透過解鎖對風險的更深入、綜合且無可匹敵的視角，幫助我們的客戶做出更好的決策。我們已經動員全球1.4萬名員工來推動前所未有的實驗，並在我們的產品和解決方案中激發新的創新。我們很高興與Microsoft 合作，透過共同設定標準，指導我們的產業使用生成式AI取得新的突破。」

釋放綜合風險分析的潛力

新的客戶自動化工具Moody’s Research Assistant將發揮Moody’s資源和解決方案的全部潛力，為客戶提供多角度的風險視圖。Moody’s Research Assistant採用Microsoft Azure OpenAI服務，在多個管道提供服務，包括Microsoft Teams。該產品執行於保護私有和專有資訊的安全環境中，能夠快速彙編和總結來自多個資料來源的複雜資訊。其眾多預期用途包括透過順暢組合來自多個維度的資料——如公司資訊資料、信用指標、經濟預測、風險和聲譽狀況——產生客製化的詳細公司或產業分析，並採用大型語言模型的整合以及Moody’s產業領先的資料、分析和研究提供快速、情境式資訊且富有洞察力的回答。

Microsoft全球金融服務企業副總裁Bill Borden表示：「我們的合作將彙集Moody’s的世界級洞察力和Microsoft Cloud的能力、信任度和廣度，包括Azure OpenAI服務、Fabric和Teams，以實現新一代解決方案，解鎖強大的商業智慧和改變生產力和協作的方式。我們期待這項合作為銀行業、資本市場、保險以及製造、電信、運輸和公用事業等其他產業的員工和公司帶來新的機會和價值。」

透過Microsoft Teams提升Moody’s的協作和生產力

此外，透過該合作關係，Moody’s將利用Microsoft Teams為其知識工作者和客戶打造全新的協作、生產力和溝通平臺。透過整合Moody’s的自動化工具，Teams將實現手動工作流的自動化和簡化，提供對資料和內容的更有效存取，匯總和總結來自多個資料集的資訊，從而提供更好的洞察力、提高生產力和法規遵循，並改善員工和客戶的體驗。

雙方合作增強新版Microsoft Fabric的應用

Microsoft Fabric是一個全新的端對端資料分析平臺。Microsoft和Moody’s可透過Microsoft Fabric向雙方共同的客戶提供資料，並將就這一機會展開合作。Microsoft Fabric作為單一的融合性產品，整合了Azure Synapse Analytics、Azure Data Factory和Power BI等技術，使得資料工程師可以輕鬆地連接和整理來自多個來源的資料，消除資料氾濫，同時妥善管理整個組織的資料。

關於MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球綜合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。其資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構推展業務往來的風險。我們相信，提高透明度、明達決策和公平資訊管道是通往共同進步的途徑。Moody’s在40多個國家擁有大約1.4萬名員工，將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。

關於MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @Microsoft)致力於成就「智慧雲與智慧邊緣運算」時代的數位化轉型。其使命是賦能全世界的每一個人和組織成就不凡。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，根據對Moody’s的業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際結果或結局與前瞻性陳述中設想、表達、預計、預期或暗示的結果大相徑庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，Moody’s正在識別某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：當前經濟狀況，包括資本市場混亂、通貨膨脹和政府為因應通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動，對全球信貸市場和經濟活動（包括併購數量）的影響，這些因素可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券的發行數量；美國和外國政府為因應當前經濟氣候而採取的措施和貨幣政策的有效性不確定且可能引發附帶後果，包括金融機構的不穩定、信貸品質問題以及金融和信貸市場波動的其他潛在影響；俄烏軍事衝突對世界金融市場波動、美國和全球總體經濟狀況和國內生產總值、全球關係以及公司自身營運和人員的影響；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管，更多地利用可能加劇金融服務業競爭、加速產業顛覆和去仲介化的技術，以及未經評等的證券或由非傳統方評等或評估的證券的發行數量等；美國和海外的併購活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅收協議和貿易壁壘有關的後果；MIS撤銷其對國家或國家內實體的信用評等以及Moody’s不得不停止在政治不穩定的國家推展商業業務的影響；市場上的擔憂影響我們的信譽度或者影響市場對獨立信用機構評等的完整性或效用的看法；其他公司的競爭性產品或技術的引進；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和法規要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及Moody’s可能會不時捲入的其他訴訟、政府及法規程序、調查及詢問；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款以及將法規範圍擴大至包括用於法規目的的非歐盟評等；未來中美關係的不確定性；關鍵員工流失的可能和全球勞動力環境的影響；公司營運和基礎建設故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其他網路安全問題的漏洞；我們的重整計畫（例如2022-2023年地理位置重整計畫）的時機和有效性；貨幣和外匯波動；稅務當局對Moody’s全球稅務計畫措施的檢查結果；如Moody’s未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購（如收購RMS）或其他公司合併的影響以及Moody’s成功整合被收購企業的能力；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相徑庭。這些內容在Moody’s截至2022年12月31日年度的Form 10-K年報中第一部分1A項「風險因素」、以及該公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中或由此而含有的資料中有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，公司無法預測新因素，也無法評估任何新因素對其的潛在影響。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的企業責任進展、計畫和目標（包括永續性和環境問題），包含此類陳述並不表明這些內容對投資人來說一定很重要，或者需要在公司向美國證券交易委員會呈報的文件中揭露。此外，與永續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能採用仍在制定中的進展衡量標準、不斷變化的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。

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