L&T Technology Services s’associe à Palo Alto Networks en tant que partenaire MSSP pour offrir des solutions de sécurité TO

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), un des principaux pure players mondiaux de services d’ingénierie, annonce avoir conclu avec Palo Alto Networks, le leader mondial de la cybersécurité, un partenariat qui fournira aux entreprises de divers secteurs verticaux des services et des solutions de sécurité dans les domaines de la 5G et des technologies opérationnelles (TO).

Dans le cadre de cet accord, LTTS deviendra un partenaire de services de sécurité gérés (MSSP, pour managed security service provider) de Palo Alto Networks et fournira une gamme de services de sécurité aux clients finaux de divers secteurs industriels verticaux. Les solutions de sécurité de LTTS incluent des services 5G, TO et TI/TO - SOC (Centres de gestion de la sécurité) convergés.

Grâce à l’association de LTTS avec Palo Alto Networks, les clients finaux pourront faire face aux risques de sécurité que courent leurs environnements TO et bénéficieront d’un niveau de sécurité de premier ordre. Le nouvel accord MSSP inclut une offre de services gérés pour la solution Zero Trust OT Security de Palo Alto Networks, ce qui permettra aux clients d’externaliser la gestion quotidienne de leur sécurité TO pour la confier à LTTS. La solution Networks Zero Trust OT Security de Palo Alto fournit une visibilité et une sécurité complètes optimisées par l’IA et l’apprentissage automatique qui protègent les actifs et les réseaux TO, les actifs connectés 5G et les opérations à distance.

Le partenariat entre LTTS et Palo Alto Networks a également pour but de fournir des solutions complètes de sécurité natives 5G qui utilisent les technologies de l’IA et de l’apprentissage automatique pour lutter contre les cybermenaces avancées qui visent l’environnement des technologies opérationnelles (TO). Cette collaboration offre des dispositifs de sécurité évolutifs et en temps réel pour les réseaux 5G qui améliorent la visibilité et le contrôle des clients sur leurs tranches de réseau, leurs réseaux privés et leurs systèmes d’edge computing de pointe à accès multiple.

LTTS possède plus de dix ans d’expertise démontrée de la conception de solides capacités d’exécution de projets convergés IdO/TO et de sécurité informatique. En rachetant récemment à L&T sa filiale Smart World and Communication (SWC), LTTS a renforcé son portefeuille d’offres de sécurité en y ajoutant des centres de gestion de la sécurité (SoC) et SoC-as-a-Service, notamment des services SoC gérés et des services de conseil en cybersécurité. L’équipe conjointe soutiendra les clients du monde entier grâce à des SoC dotés de capacités de surveillance 24/7. Pour répondre aux demandes du marché mondial de la cybersécurité, elle proposera également des informations en matière de cybersécurité TO et de sécurité des produits.

Anand Oswal, vice-président senior, Sécurité réseau, Palo Alto Networks, a déclaré à propos du partenariat : « Nous avons conçu notre solution Zero Trust OT Security pour fournir – sans aucun temps d’arrêt opérationnel – une visibilité riche sur le plan contextuel de tous les actifs, une évaluation complète des risques et une application intégrée des politiques. Nous sommes ravis de nous associer à LTTS car cela nous permettra d’offrir à nos clients actifs dans divers secteurs industriels verticaux une assistance et des services de sécurité TO dédiés pour les aider à protéger efficacement leurs environnements TO contre les cybermenaces les plus récentes. »

Amit Chadha, PDG de L&T Technology Services, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Palo Alto Networks en tant que partenaire MSSP et nous avons hâte de travailler avec nos clients finaux pour garantir l’intégration de la sécurité dans les réseaux de fabrication et les actifs TO critiques. Notre suite intégrée de solutions de sécurité 5G facilitera l’identification de tous les actifs, préviendra les menaces contre la sécurité et protègera les environnements TO complexes, créant ainsi un environnement sécurisé permettant aux entreprises de prospérer en toute tranquillité. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et du développement des procédés. Notre clientèle compte 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des plus grandes entreprises d’ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2023, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 22 200 employés répartis dans 22 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux et 99 laboratoires d’innovation. Pour plus d’informations, visiter le site Web : https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.