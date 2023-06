O Empire State Building e o Space Needle se unem para comemorar o 30º do aniversário do filme "Sintonia de amor"

The Empire State Building and Space Needle Team Up to Celebrate the 30th Anniversary of Sleepless in Seattle (Photo: Business Wire)

SEATTLE E NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Empire State Building e o Space Needle anunciaram uma colaboração especial hoje para comemorar 30 anos desde o lançamento teatral de junho de 1993 do filme "Sintonia de amor". A colaboração de costa a costa (apoiada pela Sony Pictures Home Entertainment, Alaska Airlines, Visit Seattle, New York City Tourism + Conventions e Seattle Center) incluirá uma iluminação simultânea de ambos os marcos; exibições especiais do amado filme; ativações em ambas as atrações; e um sorteio para dois sortudos vencedores reviverem alguns dos principais momentos cinematográficos com uma viagem de uma semana para Seattle e Nova York.

"Como superfãs de "Sintonia de amor" , tivemos um lugar na primeira fila para convidados de todo o mundo vivendo seus sonhos de comédia romântica na Emerald City", afirmou Randy Coté, diretor de marketing da Space Needle. "Não há como negar que "Sintonia de amor" conectou milhões de pessoas, de Seattle a Nova York, e em todos os lugares. O Space Needle está entusiasmado em colaborar com o Empire State Building para ajudar ainda mais pessoas a criar memórias celebrando o 30º aniversário neste verão!".

" O Empire State Building e seu Observatório reimaginado foram apresentados em inúmeros momentos do cinema, e um dos mais amados por muitos sempre será "Sintonia de amor", que culmina no topo do "edifício mais romântico do mundo" aqui mesmo, no coração de Manhattan", afirmou Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. " Estamos muito felizes em homenagear o aniversário desse filme com nossos amigos em Seattle e celebrar o carinho e o amor que os fãs continuam a sentir 30 anos depois, enquanto assistem ao filme e depois nos visitam para terem a experiência por si mesmos".

As comemorações em torno do aniversário incluirão o seguinte:

"É um sinal" – Em 30 de junho, ao pôr do sol, tanto o Empire State Building quanto o Space Needle acenderão juntos - o Space Needle em vermelho e o Empire State Building em lavanda e vermelho com um coração girando no mastro da torre para se assemelhar à arte original do filme e o “sinal” que levou a personagem Annie Reed de volta ao topo do Empire State Building.

Exibições especiais de aniversário No dia 1º de julho, às 21h 30min, o Seattle Center exibirá o filme no Anfiteatro Mural. Esta exibição de filme de apenas uma noite é gratuita e aberta ao público (não é necessário ingresso; primeiro a chegar, primeiro a ser servido). Localizado no coração de Downtown, o Seattle Center abriga o Space Needle e muitas outras atrações importantes. O Anfiteatro Mural é um espaço verde ao ar livre com o Space Needle como pano de fundo, a poucos minutos do Puget Sound e do Pike Place Market. O anfiteatro serve como local principal para os principais festivais de verão, como a série Movies at the Mural. Os visitantes do Observatório do Empire State Building podem comprar um ingresso especial para ver "Sintonia de amor" de uma área privada no 80 º andar no dia 9 de julho às 21h, com refrigerante, doces e pipoca de cortesia (mais informações e ingressos disponíveis aqui). Todos os visitantes do Observatório podem ver as cenas icônicas do filme que apresentam o Empire State Building na nova exposição "O edifício mais famoso do mundo", parte de uma recente reimaginação de US$ 165 milhões da experiência.



Recrie a mágica: De 29 de junho a 3 de julho, os visitantes do Observatório do Empire State Building e do Space Needle podem recriar o icônico pôster do filme "Sintonia de amor" enquanto posam para sua foto autêntica. Os convidados são incentivados a compartilhar essas fotos usando a hashtag #Sleepless30. Os hóspedes do Space Needle também poderão experimentar coquetéis temáticos no Space Needle Bar de 30 de junho a 02 de julho, com nomes divertidos que incluem Baltimore Sun (uma versão do cosmo de Annie), Teddy Bear (uma bebida infantil não alcoólica com uma gominha em forma de urso), Never Settle (uma versão do Old Fashioned de Walter) eSleepless in Seattle (martini do Sam).

"Sintonia de amor", sorteios: Entradas para As inscrições para o Sorteio "Sintonia de amor" estão abertas hoje, 26 de junho, e vão até a meia-noite de 21 de julho on-line em sleepless30.com. Um vencedor será selecionado aleatoriamente e anunciado em 07 de agosto. O vencedor receberá uma viagem de seis noites para duas pessoas para Seattle e Nova York, que incluirá voos gratuitos de sua cidade natal para ambas as cidades e vice-versa, cortesia da Alaska Airlines. (aplicam-se regras/restrições), bem como: Em Seattle, uma estadia de três noites no The Pan Pacific Hotel no centro de Seattle com vista para o Space Needle; um passeio VIP exclusivo pelo Space Needle com jantar para dois no sofisticado Loupe Lounge, no primeiro e único piso de vidro giratório do mundo; dois ingressos CityPass gratuitos para aproveitar algumas das melhores atrações de Seattle, incluindo um Argosy Cruise para visitar as famosas casas flutuantes de Lake Union, para vislumbrar a verdadeira residência flutuante de Sam no filme; além de um vale-presente de US$ 500 para experimentar os locais icônicos do filme, incluindo o mundialmente famoso Pike Place Market, Alki Beach e Gas Works Park. Na cidade de Nova York – uma estadia de três noites no cinco estrelas Langham, Nova York, na Quinta Avenida; dois cartões Metro ilimitados semanais e CityPass gratuito para ver o melhor da cidade; e um tour de acesso total ao Empire State Building com destaques especiais de todos os detalhes/locações importantes do filme, seguido de um jantar especial com preço fixo e harmonização de vinhos no STATE Grill & Bar, o restaurante exclusivo do Empire State Building.

Imagens de alta resolução da parceria, a iluminação de ambos os edifícios e os elementos completos do sorteio podem ser encontrados aqui.

