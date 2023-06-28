帝國大廈和太空針塔攜手慶祝 《西雅圖夜未眠》上映30週年

西雅圖和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 帝國大廈和太空針塔今日宣布將開展一項特殊的合作，以慶祝電影《西雅圖夜未眠》自1993年6月在影院上映以來的30週年紀念。此次從太平洋到大西洋的合作得到了索尼影業家庭娛樂公司、阿拉斯加航空、西雅圖旅遊局、紐約市旅遊與會展局和西雅圖中心的支持，一系列活動包括同時點亮兩座地標建築、這部賣座電影的特別放映、兩大景點的電影相關活動以及幸運抽獎，屆時獲獎者將有機會參加為期一周的雙人西雅圖和紐約之旅，重溫電影中的一些重要時刻。

太空針塔行销長Randy Coté表示：「作為《西雅圖夜未眠》的超級粉絲，我們為來自世界各地的遊客在翡翠之城西雅圖實現其浪漫喜劇夢想提供了機會。無可否認，從西雅圖到紐約，《西雅圖夜未眠》跨越千山萬水將數百萬人聯繫在一起。太空針塔很高興能與帝國大廈合作，在今年夏天慶祝其30週年，並幫助更多的人留下美好回憶！」

帝國大廈觀景台總裁Jean-Yves Ghazi說道：「帝國大廈及其重新設計的觀景台已在無數的電影片段中出現，其中《西雅圖夜未眠》一直是許多人最鍾愛的電影之一，故事在曼哈頓心臟地帶的這座『世界上最浪漫的建築』之巔達到高潮。我們很高興與西雅圖的朋友們一起慶祝這部電影的周年紀念日，並帶領影迷在30年後身臨其境地重溫這部電影所帶來的溫暖和愛意。」

圍繞週年紀念的慶祝活動將包括：

「It’s a Sign」：6月30日日落時分，帝國大廈和太空針塔將同時被點亮。太空針塔亮起紅色燈光，帝國大廈則呈淡紫色和紅色，屆時將有一顆愛心在樓頂塔尖上旋轉，呼應了原版電影中引導Annie Reed回到帝國大廈樓頂的「標誌」。

特別週年紀念放映 7月1日晚9:30，西雅圖中心將在Mural Amphitheater放映這部電影。這場僅放映一晚的電影免費向公眾開放（無需門票，先到先得）。西雅圖中心位於市中心，是太空針塔及許多其他知名景點的所在地。 Mural Amphitheater是一片以太空針塔為背景的戶外綠地，距離普吉特海灣和派克市場僅數分鐘路程。這裡是「Movies at the Mural」系列等大型夏季活動的主要舉行場地。 前往帝國大廈觀景台的遊客可購買一張特別門票，於7月9日晚9點在80層的私人區域觀看 《西雅圖夜未眠》 ，並免費享用汽水、糖果和爆米花 （按一下這裡瞭解更多詳情和售票資訊）。所有觀景台遊客皆可以在全新的「世界最著名的建築物」展覽上看到電影中標誌性的帝國大廈場景，這是最近耗資1.65億美元重新打造的體驗的一部分。



魔力重現：從6月29日到7月3日，帝國大廈觀景台和太空針塔的遊客都有機會當回主角，重現《西雅圖夜未眠》中的標誌性電影海報。我們鼓勵遊客以#Sleepless30在社群媒體上分享這些照片。太空針塔的遊客還可以於6月30日至7月2日期間，在太空針塔酒吧品嚐妙趣橫生的主題雞尾酒，包括Baltimore Sun（出自Annie的柯夢波丹）、Teddy Bear（一種帶有小熊軟糖裝飾的無酒精兒童飲料）、Never Settle（改自Walter的古典雞尾酒）和Sleepless in Seattle（Sam的馬提尼）。

《西雅圖夜未眠》 抽獎活動： 《西雅圖夜未眠》 抽獎活動於6月26日在sleepless30.com上線，並持續至7月21日午夜，隨機選出的一名獲獎者將於8月7日公佈。獲獎者將獲得西雅圖和紐約的雙人六晚旅行，其中包括由阿拉斯加航空提供的從其家鄉城市出發至這兩座城市的免費往返航班（規則/限制適用），以及： 在西雅圖，入住位於西雅圖市中心、可欣賞到太空針塔景觀的泛太平洋酒店（Pan Pacific Hotel）三晚；享受太空針塔獨家VIP之旅，並在全球首個也是唯一一個旋轉玻璃樓層上的高檔Loupe Lounge餐廳享用雙人晚餐；兩張涵蓋西雅圖知名景點的免費城市通票，包括乘坐Argosy Cruise遊覽聯合湖著名的水上船屋，一睹電影中Sam真正的船屋所在；以及價值500美元的禮品卡，可用於體驗電影中的標誌性地點，包括舉世聞名的派克市場、阿爾基海灘和煤氣廠公園。 在紐約，入住紐約第五大道五星級朗廷酒店三晚；兩張不限使用次數的地鐵周卡和免費城市通票，以領略這座城市的無限精彩；帝國大廈全景之旅，並特別標註了電影中的所有重要細節/地點，隨後在帝國大廈的招牌餐廳STATE Grill & Bar享用佐以葡萄酒的晚餐套餐。

抽獎活動於6月26日在sleepless30.com上線，並持續至7月21日午夜，隨機選出的一名獲獎者將於8月7日公佈。獲獎者將獲得西雅圖和紐約的雙人六晚旅行，其中包括由阿拉斯加航空提供的從其家鄉城市出發至這兩座城市的免費往返航班（規則/限制適用），以及：

按一下這裡查看來自合作夥伴的高清圖像，包括兩棟建築的燈光以及抽獎活動的所有細節。

關於帝國大廈

帝國大廈號稱「世界最著名的建築物」，所有者為Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)。這座知名建築位於曼哈頓中城，從塔基到天線高1,454英尺。帝國大廈觀景台體驗的1.65億美元重新構想工程新設賓客專用入口、一座共有九個展廳的互動博物館，以及經重新設計改裝落地窗的102 樓觀景台，創造截然不同的全新體驗。聞名全球的86 樓觀景台是唯一可坐覽紐約及其附近區域的360度全景露天觀景台。訪客可在前往觀景台時獲得完整紐約體驗，並瞭解帝國大廈的重要歷史、在現今流行文化中的地位等種種相關資訊。帝國大廈榮膺美國建築師學會 (American Institute of Architects) 「美國最受歡迎的建築物」；又獲Uber評選為「全球最受歡迎的旅遊景點」；並得到Tripadvisor 2023年旅行者之選「美國頭號景點」殊榮；以及Lonely Planet的「紐約市第一大景點」頭銜，其觀景台每年迎接數百萬名來自世界各地的訪客。

自2011年以來，帝國大廈完全由可再生風力發電供電，其樓層由各種辦公租戶租用，如LinkedIn和Shutterstock，此外，還有STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售店。若要瞭解更多資訊及購買觀景台體驗門票，請瀏覽esbnyc.com，或關注帝國大廈的Facebook、Twitter、Instagram、微博、YouTube或TikTok專頁。

關於太空針塔

太空針塔是1962年西雅圖世界博覽會的核心建築和靈感來源，現已成為西雅圖體驗的一部分，被全球公認為這座城市的標誌。該地標建築位於西雅圖中心，高605英呎，是世界上被拍攝次數最多的建築之一。

太空針塔最近耗資1億美元進行了翻修，在其結構中添加了超過176噸的玻璃，可欣賞西雅圖、雷尼爾山、普吉特海灣、喀斯喀特山脈和奧林匹克山脈的壯美景觀。太空針塔還設有全球首個也是唯一一個旋轉玻璃樓層The Loupe。太空針塔全年開放，每年接待超過一百萬名遊客。

若要瞭解更多資訊，請訪問spaceneedle.com，或在Facebook、Twitter、Instagram或TikTok上關注太空針塔。

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