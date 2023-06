Carbios intègre sa Raison d’Être au sein de ses statuts et présente les résultats de ses Assemblée Spéciale et Assemblée Générale annuelle du 22 juin 2023

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carbios, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a inscrit sa Raison d’Être dans ses statuts, comme le permet la loi PACTE de 2019, à la suite du vote de l’Assemblée Générale du 22 juin 2023, à savoir « générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l’exercice de ses activités ». Cette Raison d’Être sous-tend l’activité de Carbios qui répond à l’urgence environnementale que constitue la lutte contre la pollution plastique.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Depuis sa création, Carbios s’est toujours définie par le pourquoi de ses activités : lutter contre la pollution plastique. C’est la genèse même de l’entreprise. En inscrivant cette Raison d’Être dans nos statuts, au cœur même de nos activités, nous renforçons notre engagement à protéger notre planète et améliorer la vie de ceux qui la partagent. »

La Raison d’Être de Carbios en vidéo : cliquez ici

« Puisque les collaborateurs Carbios incarnent chaque jour la Raison d’Être de l’entreprise, il était évident qu’ils soient tous acteurs de cette vidéo​, » continue Emmanuel Ladent.

Les modalités de mise en œuvre

Après avoir publié en 2022 son premier Rapport de Durabilité, Carbios a créé en 2023 une fonction RSE1 dédiée. Une Commission RSE présidée par Amandine De Souza et constituée de membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale, prendra désormais en compte, dans le processus de gouvernance, l’impact social et environnemental de ses décisions.

Un comité de pilotage interne assurera quant à lui la mise en œuvre opérationnelle des actions associées.

Une Raison d’Etre pour répondre à l’urgence environnementale :

« Libérons les océans et les terres des déchets futurs ! ​

Cela n’est possible que si tous les plastiques et textiles sont effectivement réduits, réutilisés ou recyclés. ​

En mobilisant toutes les forces et les expertises, nous créons des partenariats sans précédent pour développer des solutions innovantes de biorecyclage et de biodégradation.

​Chaque jour, nous développons des enzymes uniques rendant nos technologies hautement performantes.​

Chaque jour, ce travail d’équipe rend possible le déploiement de la circularité des plastiques et textiles à grande échelle. ​

Chez Carbios, nous sommes des scientifiques de renom, des ingénieurs et des entrepreneurs. ​

La nature est notre source d’inspiration.​ »

​Pour en savoir plus sur les engagements de Carbios : https://www.carbios.com/fr/nos-engagements/

Résultats de l’Assemblée Spéciale et de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 22 juin 2023

L’Assemblée Spéciale convoquée le 22 juin 2023 n'a pas pu délibérer, faute de quorum.

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire convoquée le 22 juin 2023 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris, a quant à elle pu délibérer :

ACTIONNAIRES VOTANTS Nombre d'actions Nombre de droits de

vote Présents ou représentés 414 414 Votes par correspondance 4 707 803 4 718 245 Pouvoirs au Président 267 443 271 360 TOTAL RETENU 4 975 660 4 990 019

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 4 975 660, soit un quorum de 44,14%.

L’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire ont été adoptées à l'exception de la 28ème Résolution. Par ailleurs, l’Assemblée Spéciale convoquée le 22 juin 2023 n'ayant pas pu délibérer, faute de quorum, la 26ème Résolution n'entrera pas en vigueur.

Le détail des votes des actionnaires de Carbios lors de cette Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est le suivant :

N° de la

Résolution Résolutions Votes

POUR en

nombre de

voix Absten-

tions en

nombre

de voix Votes

CONTRE

en

nombre

de voix Votes En % Résultat du vote Assemblée

Générale

Ordinaire 1 Approbation des comptes sociaux 4 790 823 100 199 096 Pour 96,01% Adoptée Contre 3,99% 2 Approbation des comptes consolidés 4 989 819 100 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 3 Approbation des charges et dépenses non-déductibles 4 989 792 127 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 4 Affectation du résultat 4 989 819 100 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 5 Approbation des conventions réglementées 4 986 141 100 3 778 Pour 99,92% Adoptée Contre 0,08% 6 Ratification de la nomination de Juan DE PABLO en qualité d'administrateur 4 271 134 100 718 785 Pour 85,60% Adoptée Contre 14,40% 7 Ratification de la nomination de Isabelle PARIZE en qualité d'administrateur 4 540 924 100 448 995 Pour 91,00% Adoptée Contre 9,00% 8 Ratification de la nomination de Karine AUCLAIR en qualité d'administrateur 4 989 759 100 160 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 9 Ratification de la nomination de Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES en qualité d'administrateur 4 669 300 100 320 619 Pour 93,57% Adoptée Contre 6,43% 10 Ratification de la nomination de Amandine DE SOUZA en qualité d'administrateur 4 989 919 100 0 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 11 Ratification de la nomination de Sandrine CONSEILLER en qualité d'administrateur 4 989 892 127 0 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 12 Renouvellement du mandat de Sandrine CONSEILLER en qualité d'administrateur 4 986 141 100 3 778 Pour 99,92% Adoptée Contre 0,08% 13 Fixation de la rémunération globale des administrateurs 4 974 544 100 15 375 Pour 99,69% Adoptée Contre 0,31% 14 Ratification du transfert du siège social 4 989 892 27 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 15 Rachat d'actions 4 928 007 10 108 51 904 Pour 98,96% Adoptée Contre 1,04% Assemblée

Générale

Extraordinaire 16 Augmentation de capital avec maintien du DPS 4 586 621 10 208 393 190 Pour 92,12% Adoptée Contre 7,88% 17 Option de surallocation de 15% pour les augmentations de capital avec maintien du DPS 4 620 261 10 208 359 550 Pour 92,79% Adoptée Contre 7,21% 18 Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public 4 757 981 10 208 221 830 Pour 95,55% Adoptée Contre 4,45% 19 Augmentation du capital avec suppression du DPS par placement privé (art. L.411-2 1° CMF) 4 683 984 10 208 295 827 Pour 94,07% Adoptée Contre 5,93% 20 Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires 4 433 638 10 233 546 148 Pour 89,06% Adoptée Contre 10,94% 21 Option de surallocation de 15% pour les augmentations de capital avec suppression du DPS 4 729 866 10 133 250 020 Pour 94,99% Adoptée Contre 5,01% 22 Attribution d'AGA 4 727 545 125 925 136 549 Pour 97,26% Adoptée Contre 2,74% 23 Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise 4 923 820 10 133 56 066 Pour 98,88% Adoptée Contre 1,12% 24 Réduction du capital par annulation d'actions 4 408 594 25 581 400 Pour 88,35% Adoptée Contre 11,65% 25 Modification des articles 4 et 16 des statuts 4 987 959 1720 340 Pour 99,99% Adoptée Contre 0,01% 26 Modification de l'article 12 des statuts 4 967 797 1720 20 088 Pour 99,60% Adoptée2 Contre 0,40% 27 Modification de l'article 26 des statuts 4 988 199 1720 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00% 28 Modification de l'article 15.6 des statuts 2 828 439 1720 2 159 860 Pour 56,72% Rejetée Contre 43,28% 29 Nomination de Copernicus Wealth Management en qualité de censeur 3 634 560 120329 1 235 130 Pour 75,25% Adoptée Contre 24,75% 30 Pouvoirs pour formalités 4 988 199 1720 100 Pour 100,00% Adoptée Contre 0,00%

A propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Carbios, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

1 RSE = Responsabilité Sociétale des Entreprises

2 L’Assemblée Spéciale convoquée le 22 juin 2023 n'a pas pu délibérer, faute de quorum. La résolution n°26 de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire n'entrera donc pas en vigueur.