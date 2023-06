H2O Innovation remporte six nouveaux projets de traitement d’eau, totalisant 9,4 M$

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--(TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (WTS) a récemment remporté six nouveaux projets de traitement d’eau. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 9,4 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 62,1 M$.

La Société a obtenu deux projets destinés aux communautés des Premières Nations dans le nord de l’Alberta, au Canada. Le premier contrat concerne la location d’un système d’eau potable, qui servira à approvisionner la communauté de Garden River en attendant que le système d’eau potable soit terminé. Le second projet consiste en une extension d’urgence de l’usine d’eau potable de John D’Or afin de répondre aux besoins des communautés ayant été évacuées à la suite des récents feux de forêt. « Il est important pour nous d’assurer à nos communautés autochtones un accès constant à des équipements de traitement d’eau potable et d’eaux usées fiables. Notre équipe a donc réagi rapidement pour soutenir Services aux Autochtones Canada et les communautés locales », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d’H 2 O Innovation. Ce projet est déjà en cours et devrait être terminé en juillet 2023.

Par ailleurs, H 2 O Innovation a décroché un projet de système de traitement d’eau complet à déploiement rapide fonctionnant au charbon actif granulaire (CAG), l’une des principales technologies utilisées pour l’élimination des composés perfluorés (PFAS). Ce système servira à purifier l’eau potable d’un parc d’attractions situé dans l’État de New York, aux États-Unis. Ce nouveau projet est le fruit de ventes croisées entre les différents piliers de l’entreprise, puisqu’il s’agit d’un client actuel de l’équipe d’opération et maintenance (O&M) de la Société dans cet État.

De plus, la ville de Delaware, en Ohio, un client de longue date de la Société, requiert une expansion du système d’ultrafiltration (UF), lequel avait été fourni par H 2 O Innovation en 2013. Cette expansion vise à augmenter la capacité de production d’eau potable de 25 740 m3/jour (6,8 MGD) à 32 175 m3/jour (8,5 MGD). La livraison de ce système est prévue pour le début de l’année 2024.

La Société a obtenu deux autres projets industriels, le premier ayant été conclu avec un client du secteur minier qui souhaitait prolonger la durée de location de deux systèmes de traitement d’eau mobiles d’H 2 O Innovation. L’autre contrat concerne un client industriel récurrent qui a confié à la Société la conception et la construction d’une unité pilote spécialisée destinée à tester une technologie qu’il a l’intention d’utiliser dans le cadre de ses opérations.

« De nouveaux projets s’ajoutent à notre carnet de commandes, ce qui nous permet de mieux visualiser l’exécution de notre plan stratégique triennal et d’être sélectifs quant à la nature et à la portée de nos projets. H 2 O Innovation se distingue par ses solutions, son expertise en matière de filtration membranaire et son offre globale combinant équipements, services, consommables et O&M. Nos lignes d’affaires réalisent des ventes croisées auprès de nos clients, ce qui se traduit par des synergies au sein de l’entreprise, une meilleure fidélisation des clients et des revenus plus récurrents », a ajouté Frédéric Dugré.

