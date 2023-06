IDE Executa EPC da Planta de Dessalinização da SADDN no Norte do Chile

KADIMA, Israel--(BUSINESS WIRE)--IDE Technologies, líder mundial em fornecer plantas de dessalinização de água do mar em grande escala, recebeu o NTP (Notice To Proceed) do contrato EPC da Planta de Dessalinização SADDN da Techint E&C, a Contratante EPC geral para todo o Projeto SADDN. A planta, localizada na área de Tocopilla, no norte do Chile, terá uma capacidade projetada de 840 lps (cerca de 73.000 m³/dia) uma vez em operação. Como parte do projeto SADDN, que fornece água dessalinizada a três minas do Distrito Norte da CODELCO (Radomiro Tomic, Chuquicamata e Ministro Hales), esta planta de dessalinização é um importante acréscimo à visão da CODELCO de reduzir seu consumo de água de fontes tradicionais do interior em 60% até 2030.

Desenvolvido por um consórcio composto pela Marubeni e Transelec, o projeto SADDN inclui sistemas de captação e descarga da planta de dessalinização, uma tubulação de 160 km e três estações de bombeamento que irão elevar a água dessalinizada a cerca de 3.000 m acima do nível do mar. Esta é a primeira fase de uma planta de dessalinização maior que irá alcançar uma capacidade projetada de 1.956 lps (cerca de 170.000 m³/dia).

"Com cada projeto de dessalinização considerável que executamos, a IDE se compromete a entregar resultados superiores mediante um projeto socialmente responsável e uma execução de construção segura e sustentável, agregando valor a nossos clientes e sua experiência", disse Miki Tramer, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da IDE. "Estamos ansiosos por fazer parte do sucesso do projeto e antecipar sua conclusão com grande entusiasmo."

A experiência em infraestrutura de larga escala e tratamento de água da IDE Technologies abrange mais de 55 anos de experiência e centenas de plantas de dessalinização instaladas ao redor do mundo, com mais de 20 plantas instaladas no Chile nos últimos 30 anos. O design inovador e de última geração da usina de dessalinização SADDN da IDE prioriza a sustentabilidade, a responsabilidade social e a solidez ambiental.

"Escolhemos a IDE para ser nossa parceira tecnológica devido à sua experiência neste âmbito e ficou claro que eles poderiam apoiar a Techint E&C bem como as partes interessadas do projeto com o alvo comum de reduzir o consumo de água de fontes tradicionais com sua tecnologia líder do setor", disse Marco Matranga, Diretor de Projetos da Techint E&C.

Para obter mais informações sobre as tecnologias abrangentes de tratamento de água da IDE e outros projetos de infraestrutura de água em larga escala, acesse https://www.ide-tech.com.

Sobre a IDE Technologies

Líder mundial em oferecer soluções de dessalinização e tratamento de água, a IDE é especializada no desenvolvimento, engenharia, construção e operação de algumas das maiores e mais avançadas instalações de dessalinização térmica e de membrana, além de plantas industriais de tratamento de água. A IDE faz parceria com uma ampla gama de clientes, municipais e industriais, em todos os aspectos do tratamento de água, entregando projetos de qualidade em todo o mundo. Para mais informação, acesse www.ide-tech.com.

