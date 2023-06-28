帝国大厦和太空针塔携手庆祝 《西雅图夜未眠》上映30周年

西雅图和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帝国大厦和太空针塔今日宣布将开展一项特殊的合作，以庆祝电影《西雅图夜未眠》自1993年6月在影院上映以来的30周年纪念。此次从太平洋到大西洋的合作得到了索尼影业家庭娱乐公司、阿拉斯加航空、西雅图旅游局、纽约市旅游与会展局和西雅图中心的支持，一系列活动包括同时点亮两座地标建筑、这部卖座电影的特别放映、两大景点的电影相关活动以及幸运抽奖，届时获奖者将有机会参加为期一周的双人西雅图和纽约之旅，重温电影中的一些重要时刻。

太空针塔首席营销官Randy Coté表示：“ 作为《西雅图夜未眠》的超级粉丝，我们为来自世界各地的游客在翡翠之城西雅图实现其浪漫喜剧梦想提供了机会。无可否认，从西雅图到纽约，《西雅图夜未眠》跨越千山万水将数百万人联系在一起。太空针塔很高兴能与帝国大厦合作，在今年夏天庆祝其30周年，并帮助更多的人留下美好回忆！”

帝国大厦观景台总裁Jean-Yves Ghazi说道：“ 帝国大厦及其重新设计的观景台已在无数的电影片段中出现，其中《西雅图夜未眠》一直是许多人最钟爱的电影之一，故事在曼哈顿心脏地带的这座“世界上最浪漫的建筑”之巅达到高潮。我们很高兴与西雅图的朋友们一起庆祝这部电影的周年纪念日，并带领影迷在30年后身临其境地重温这部电影所带来的温暖和爱意。”

围绕周年纪念的庆祝活动将包括：

“It’s a Sign”：6月30日日落时分，帝国大厦和太空针塔将同时被点亮。太空针塔亮起红色灯光，帝国大厦则呈淡紫色和红色，届时将有一颗爱心在楼顶塔尖上旋转，呼应了原版电影中引导Annie Reed回到帝国大厦楼顶的“标志”。

特别周年纪念放映 7月1日晚9:30，西雅图中心将在Mural Amphitheater放映这部电影。这场仅放映一晚的电影免费向公众开放（无需门票，先到先得）。西雅图中心位于市中心，是太空针塔及许多其他知名景点的所在地。Mural Amphitheater是一片以太空针塔为背景的户外绿地，距离普吉特海湾和派克市场仅数分钟路程。这里是“Movies at the Mural”系列等大型夏季活动的主要举行场地。 前往帝国大厦观景台的游客可购买一张特别门票，于7月9日晚9点在80层的私人区域观看 《西雅图夜未眠》 ， 并免费享用汽水、糖果和爆米花（点击了解更多详情和售票信息）。所有观景台游客皆可以在全新的“世界最著名建筑”展览上看到电影中标志性的帝国大厦场景，这是最近耗资1.65亿美元重新打造的体验的一部分。



魔力重现：从6月29日到7月3日，帝国大厦观景台和太空针塔的游客都有机会当回主角，重现《西雅图夜未眠》中的标志性电影海报。我们鼓励游客以标签#Sleepless30在社交媒体上分享这些照片。太空针塔的游客还可以在6月30日至7月2日期间，在太空针塔酒吧品尝妙趣横生的主题鸡尾酒，包括Baltimore Sun（出自Annie的大都会鸡尾酒）、Teddy Bear（一款带有小熊软糖装饰的无酒精儿童饮料）、Never Settle（改自Walter的古典鸡尾酒）和Sleepless in Seattle（Sam的马提尼）。

《西雅图夜未眠》 抽奖活动： 《西雅图夜未眠》 抽奖活动于6月26日在sleepless30.com上线，并开放至7月21日午夜，随机选出的一名获奖者将于8月7日公布。获奖者将获得西雅图和纽约的双人六晚旅行，其中包括由阿拉斯加航空提供的从其家乡城市出发至这两座城市的免费往返航班（规则/限制适用），以及： 在西雅图，入住位于西雅图市中心、可欣赏到太空针塔景观的泛太平洋酒店（Pan Pacific Hotel）三晚；享受太空针塔独家VIP之旅，并在全球首个也是唯一一个旋转玻璃楼层上的高档Loupe Lounge餐厅享用双人晚餐；两张涵盖西雅图知名景点的免费城市通票，包括乘坐Argosy Cruise游览联合湖著名的水上船屋，一睹电影中Sam真正的船屋所在；以及价值500美元的礼品卡，可用于体验电影中的标志性地点，包括举世闻名的派克市场、阿尔基海滩和煤气厂公园。 在纽约，入住纽约第五大道五星级朗廷酒店三晚；两张不限使用次数的地铁周卡和免费城市通票，以领略这座城市的无限精彩；帝国大厦全景之旅，并特别标注了电影中的所有重要细节/地点，随后在帝国大厦的招牌餐厅STATE Grill & Bar享用佐以葡萄酒的晚餐套餐。

抽奖活动于6月26日在sleepless30.com上线，并开放至7月21日午夜，随机选出的一名获奖者将于8月7日公布。获奖者将获得西雅图和纽约的双人六晚旅行，其中包括由阿拉斯加航空提供的从其家乡城市出发至这两座城市的免费往返航班（规则/限制适用），以及：

点击查看来自合作伙伴的高清图像，包括两栋建筑的灯光以及抽奖活动的所有细节。

关于帝国大厦

被称为“世界最著名建筑”的帝国大厦由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)所有。该建筑从基地到天线，高出曼哈顿中城1454英尺。耗资1.65亿美元重新设计的帝国大厦观景台体验为游客打造了一种全新的体验，其中设有一个专门的客人入口，一个由九个画廊组成的互动博物馆，以及一个重新设计的102 楼观景台，并配有落地窗。前往世界著名的86 楼观景台，这是唯一一个360度的露天观景台，可以欣赏到纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，其中涵盖了从该建筑的标志性历史到其当前在流行文化中地位的方方面面。帝国大厦观景台体验每年接待数百万游客，并被美国建筑师协会称为“美国最受欢迎的建筑”，优步将其列为世界上最热门的旅游目的地，Tripadvisor《2023年旅行者最佳之选》将其评为美国第一景点，《Lonely Planet》宣布其为纽约市第一景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问esbnyc.com，或在Facebook、Twitter、Instagram、微博、YouTube或TikTok上关注帝国大厦。

关于太空针塔

太空针塔是1962年西雅图世界博览会的核心建筑和灵感来源，现已成为西雅图体验的一部分，被全球公认为是这座城市的标志。该地标建筑位于西雅图中心，高605英尺，是世界上被拍摄次数最多的建筑之一。

太空针塔最近耗资1亿美元进行了翻修，在其结构中添加了超过176吨的玻璃，可欣赏西雅图、雷尼尔山、普吉特海湾、喀斯喀特山脉和奥林匹克山脉的壮美景观。太空针塔还设有全球首个也是唯一一个旋转玻璃楼层The Loupe。太空针塔全年开放，每年接待超过一百万名游客。

欲了解更多信息，请访问spaceneedle.com，或在Facebook、Twitter、Instagram或TikTok上关注太空针塔。

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