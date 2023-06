Boomi est désormais disponible sur AWS Marketplace pour les clients d'automatisation intelligente

Boomi Now Available in AWS Marketplace for Intelligent Automation Customers (Graphic: Business Wire)

CHESTERBROOK, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, le leader de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, annonce aujourd’hui que la plateforme Boomi – une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) leader de sa catégorie – est désormais disponible en tant que solution d'automatisation intelligente sur AWS Marketplace, un catalogue numérique avec des milliers de listes de logiciels provenant de fournisseurs indépendants qui facilitent la recherche, le test, l’achat et le déploiement de logiciels fonctionnant sur Amazon Web Services (AWS).

Les clients AWS peuvent accélérer leurs initiatives d’automatisation en connectant et en intégrant de manière transparente des sources de données, des applications et des systèmes à l’échelle de l’entreprise — comme la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et les plateformes de commerce électronique, entre autres — à la fois sur site et sur le cloud avec la plateforme low-code de Boomi.

Une enquête de Deloitte dévoile que, malgré le fait que les entreprises arrivent progressivement à maturité dans leurs initiatives d’automatisation intelligente, une majorité (57 %) d'entre elles sont encore loin de résultats idéaux, les répondants notant au mieux 5/10 leur processus d’automatisation. Les répondants à l’enquête indiquent que les obstacles les plus importants à leur parcours d’automatisation de bout en bout comprennent les défis liés à l’intégration de solutions diverses (62 %) et le manque de compétences et d’expérience (55 %).

Alors que le nombre d’applications, de systèmes, de clouds et de sources de données continue de proliférer, les entreprises sont confrontées à de plus grands défis avec la compartimentation des données, la fragmentation des processus et le temps et les coûts considérables nécessaires à la mise en œuvre de technologies de transformation. Les clients AWS peuvent accélérer la création de valeur de leurs initiatives de transformation numérique et d’automatisation en accédant à la plateforme native de Boomi sur AWS Marketplace. Les professionnels de l’informatique, les développeurs, les développeurs citoyens et les utilisateurs professionnels ayant peu d’expérience technique peuvent rapidement et facilement intégrer et automatiser le flux de données entre les applications, les systèmes, les sources de données et les solutions de fournisseurs de logiciels indépendants sur AWS Marketplace.

La plateforme Boomi fournit également des outils pour la cartographie, la transformation et la validation des données, ainsi que des capacités de surveillance et d’analyse pour gérer et suivre les processus d’intégration.

« Les entreprises de tous les secteurs se tournent vers des solutions d’automatisation intelligente, d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) afin d’améliorer l’efficience opérationnelle, de réduire les coûts et d’être plus agiles dans l'écosystème commercial dynamique d’aujourd’hui », déclare Ed Macosky, Chief Product Officer, Boomi. « Mais pour que ces technologies soient efficaces, elles ont besoin de données précises, organisées, en temps réel et d’une visibilité complète sur les processus, les flux de travail et les piles informatiques. Avec Boomi, les entreprises peuvent connecter rapidement et aisément toutes les données pour simplifier les processus complexes et saisir toute la valeur de l’automatisation optimisée par l’IA dans leurs environnements. »

En tant que pionnier de l'iPaaS, avec l’une des plus grandes bases de clients au monde parmi les fournisseurs de plateformes d’intégration, Boomi revendique une communauté croissante de plus de 100 000 membres et dispose d’un réseau mondial de 800 partenaires. Figurant aux classements Deloitte Technology Fast 500™ et Inc. 5000 comme l’une des entreprises de technologie les plus dynamiques et innovantes des États-Unis, Boomi a récemment été nommé au palmarès Hot Companies to Watch in 2023 de Nucleus Research. La société a également remporté trois International Stevie® Awards, dans les catégories Entreprise de l'année (pendant deux ans consécutifs) et Innovation de produits ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; et le Merit Award dans la catégorie Technologie dans les services cloud ; le Stratus Award en tant que Leader mondial du cloud computing 2022 ; et a reçu 5 étoiles dans le CRN Partner Program Guide pendant deux années d'affilée.

À propos de Boomi

Boomi vise à rendre le monde meilleur en connectant chaque personne à chaque objet, partout. Pionnier de la plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) basée sur le cloud, et désormais une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi peut se targuer de la plus grande clientèle parmi les fournisseurs de plateformes d’intégration et d'un réseau mondial de 800 partenaires – y compris Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des entreprises mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats optimisés et accélérés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.boomi.com.

