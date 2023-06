Thales et Google Cloud s’allient pour créer de nouvelles capacités de sécurité basées sur l’IA générative

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales, fournisseur mondial de technologies et de solutions de sécurité, annonce un nouveau partenariat avec Google Cloud. Ce dernier vise à développer de nouvelles capacités de sécurité des données alimentées par l'IA générative pour renforcer la faculté des entreprises à découvrir, classer et protéger leurs données les plus sensibles. Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'IA générative de Thales, apporte de nouvelles fonctionnalités et expériences aux utilisateurs de sa plateforme de sécurité des données CipherTrust.

De plus en plus d’entreprises hébergent des données sensibles dans le cloud. Cependant, seulement 24 % d'entre elles connaissent l’emplacement exact de l’intégralité de leurs données, selon le Thales Data Threat Report 2023. En collaboration avec Google Cloud, Thales exploitera l'IA pour renforcer la capacité de sa plateforme de sécurité des données CipherTrust à découvrir, classer et protéger les données sensibles dans le cloud. Cela permettra aux entreprises d'accélérer l'efficacité opérationnelle, les délais de mise en conformité et la correction des lacunes en matière de sécurité.

Le service de protection intelligente des données de la plateforme CipherTrust proposera le « Data Discovery and Classification Machine Learning », une nouvelle fonctionnalité d'apprentissage automatique alimentée par Vertex AI. Cette caractéristique renforcera la découverte et la classification traditionnelles des données. Avec l'apprentissage automatique, les données classées en diverses catégories et sous-catégories, s’appuient sur la « reconnaissance d’entités nommées » pour découvrir différents types d'informations sensibles. Les techniques d'apprentissage automatique renforceront la découverte et la classification des données grâce à des caractéristiques sémantiques communes. En effet, elles permettront la découverte et la classification des informations sensibles à partir d'un ensemble de référentiels documentaires d'entreprise, tout en veillant à la protection de ces données sensibles.

Sébastien Cano, vice-président, ‘Cloud protection and licensing’, Thales, déclare : « Grâce à ce partenariat, les capacités de Google Cloud en matière d'IA devraient améliorer les performances de la plateforme Thales CipherTrust dans le domaine de la protection intelligente. Cela afin de résoudre les problèmes de sécurité par l’intermédiaire de la découverte et de la classification d'informations sensibles. Ensemble, ces technologies contribueront à l’élaboration de puissantes fonctionnalités alimentées par l'IA, permettant l’automatisation des tâches fondamentales pour les clients et garantissant une protection totale de leurs données sensibles dans le cloud au sein de politiques établies. »

Sunil Potti, vice-président et directeur général de Google Cloud Security, déclare : « L'accessibilité et la protection des données dans le cloud sont essentielles à la réussite des entreprises. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui vise à réunir la plateforme de protection intelligente des données CipherTrust de Thales et notre solution Vertex AI, afin d'aider les clients à profiter d'expériences plus rapides et rationalisées en matière de découverte et de classement de leurs données critiques. Tout cela sans craindre une infiltration ou un vol d'informations sensibles. »

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

1 Google Vertex AI est une plateforme d'apprentissage automatique conçue pour entraîner et déployer des modèles d'apprentissage automatique ainsi que des applications d'IA. Elle est également conçue pour personnaliser les modèles de base de Google (LLM, Vision, Timeseries et bien plus encore) afin de les utiliser dans des applications propulsées par l'IA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.