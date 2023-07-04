 達利思與Google雲端合作建構全新人工智慧驅動的安全功能

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的技術和安全供應商達利思（Thales）宣布與Google雲端建立新的合作夥伴關係，開發由生成式人工智慧支援的全新資料安全功能，從而有助於提高公司進行發現、分類和保護其最敏感資料的能力。此次合作是達利思生成式人工智慧策略的一部分，旨在為達利思CipherTrust資料安全平台的使用者帶來新的人工智慧功能和體驗。

依據《2023年Thales資料威脅報告》指出，越來越多的組織開始將敏感性資訊儲存於雲端，然而其中卻只有24%知曉所有資料的儲存位置。達利思與Google雲端合作，利用人工智慧增強其CipherTrust資料安全平台發現、分類和保護雲端敏感性資料的能力，從而幫助企業加快營運效率、縮短合規時間並消除安全漏洞。

CipherTrust平台的智慧保護（Intelligent Protection）服務將添加由Vertex AI提供支援的全新機器學習功能——「資料發現和分類機器學習」，以增強常規的發現和分類。透過機器學習，資料被分至不同的類別和子類別，並透過「命名實體識別」來發現一系列敏感性資訊類型。機器學習技術利用語意脈絡，從一系列企業檔案儲存庫中發現並分類敏感性資訊，同時 確保敏感性資訊保持在設定的邊界內，從而增強資料發現和分類功能。

達利思雲端保護和軟體授權事務高級副總裁Sebastien Cano表示：「透過此次合作，Google雲端領先的人工智慧能力將進一步提升達利思CipherTrust平台智慧保護的效能，從而透過對敏感性資訊的發現和分類來解決安全挑戰。這些技術相互配合，藉以實現強大的人工智慧功能，為客戶自動執行基本任務，並確保他們在雲端的敏感性資料受到安全保護，並符合既定政策。」

Google雲端總經理兼雲端安全副總裁Sunil Potti表示：「雲端資料的可存取性和安全性對於企業的成功至關重要。我們很榮幸能夠與達利思合作，將CipherTrust智慧保護平台和我們的Vertex AI解決方案相結合，為客戶帶來更快、更便捷的體驗，在進行最關鍵資料發現和分類的同時，而不必擔心敏感性資訊被滲透或竊取。」

1Vertex AI是Google機器學習（ML）平台，可透過其訓練並部署ML模型和人工智慧應用程式，並自訂適用於人工智慧應用程式的Google專有模型，包括LLM、Vision、Timeseries等。

關於達利思

全球先進科技領導者達利思 (巴黎泛歐證券交易所：HO) 專長國防及安全、航空及太空，以及數位識別和安全三個領域。該集團透過其開發的產品和解決方案促進全球安全、環保與多元共融。

該集團每年投入將近四十億歐元於研發，尤其是量子科技、邊緣計算、6G和網路安全等關鍵領域。

達利思共有 77,000 名員工，遍布全球 68 個國家/地區，其 2022 年集團銷售收入達 176 億歐元。

請造訪：

達利思集團

雲端保護和軟體授權解決方案 | 達利思集團

網路安全解決方案 | 達利思集團

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。