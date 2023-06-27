AWS Marketplace現開始為智慧自動化客戶提供Boomi

賓夕法尼亞州切斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧連接和自動化領導者Boomi™今日宣布，業界領先的整合平台即服務（iPaaS）Boomi平台現已作為智慧自動化解決方案入駐AWS Marketplace。AWS Marketplace是一個數位編目，擁有來自獨立軟體供應商的數千個軟體產品清單，以便人們輕鬆查找、測試、購買和部署在Amazon Web Services (AWS) 上運行的軟體。

AWS客戶可以透過Boomi的低程式碼平台無縫連接和整合企業範圍內的資料源、應用程式和系統，例如，企業資源計劃（ERP）、客戶關係管理（CRM）和電子商務平台等，從而在企業內部和雲端加速其自動化方案。

德勤的一項研究發現，雖然企業的智慧自動化計劃日臻成熟，但大多數（57%）仍遠未達到理想的效果，受訪者對其自動化轉型的評分為5分或更低（滿分10分）。受訪者還表示，他們在端到端自動化過程中最主要的障礙包括整合各種解決方案的挑戰（62%）以及缺乏技能和經驗（55%）。

隨著應用程式、系統、雲端和資料源的數量不斷激增，企業在資料孤島、流程碎片化以及實施轉型技術所需的大量時間和成本方面面臨更大的挑戰。AWS客戶可以透過在AWS Marketplace訪問Boomi的雲端原生平台，提升其數位轉型和自動化方案的時間價值。IT專業人員、開發人員、平民開發者和缺乏技術經驗的商業使用者可以在AWS Marketplace中快速、輕鬆地整合應用程式、系統、資料源和獨立軟體供應商解決方案等的資料流並實現自動化。

Boomi平台還提供資料映射、轉換和驗證工具，以及用於管理和跟蹤整合流程的監控和分析功能。

Boomi公司產品長Ed Macosky表示：「各行各業的組織都在轉向智慧自動化、人工智慧（AI）和機器學習（ML）解決方案，以努力提高營運效率，降低成本，並在當今日新月異的商業環境中提高靈活性。但要確保這些技術有效，則需要準確且井井有條的即時資料，以及對流程、工作流和IT堆疊的全面可視性。憑藉Boomi，企業可以快速、輕鬆地連接一切，以簡化複雜的流程，並在整體環境中釋放人工智慧驅動自動化的全部價值。」

作為iPaaS的先驅，Boomi是擁有全球最大客戶群的整合平台供應商之一，此外還擁有由100,000多名成員組成且不斷壯大的社區，以及由約800個合作夥伴組成的全球網路。Boomi已被列入Deloitte Technology Fast 500™和Inc. 5000名單，躋身為美國發展最快、最具創新性的科技公司之一，最近還被Nucleus Research評選為「2023年值得關注的熱門公司」之一。該公司還榮獲了三項國際Stevie®獎——年度最佳公司（連續兩年）和產品創新獎、平台即服務 (PaaS) 類別的Globee®金獎、雲端服務類別的科技Merit獎、2022年度雲端運算全球領導者Stratus獎，並連續兩年在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

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關於Boomi

Boomi致力於幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界更美好。作為基於雲端的整合平台即服務 (iPaaS) 的先驅，Boomi現已成為行業領先的全球軟體即服務 (SaaS) 公司，在整合平台供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由約800個合作夥伴組成的全球網路，包括埃森哲、凱捷、德勤、SAP和Snowflake。全球組織利用Boomi屢獲殊榮的平台來探索、管理和編排資料，同時連接應用程式、流程和人員，以實現更出色、更快的結果。如欲瞭解更多資訊，請造訪 http://www.boomi.com。

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