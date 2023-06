Hansen signe un contrat de cinq ans avec BKW d'une valeur de 11 millions de dollars australiens pour une transformation numérique orientée données dans la région DACH

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications, a le plaisir d'annoncer un nouveau contrat de cinq ans avec BKW, un fournisseur international d'énergie et d'infrastructure dont le siège se trouve à Berne, en Suisse.

En vertu des conditions générales de l'accord, Hansen MDM (Meter Data Management) sera déployé via un modèle SaaS (Software as a Service) sur l'ensemble du réseau de compteurs de BKW en Suisse, dans le cadre de son programme de déploiement de compteurs intelligents. Cet accord pluriannuel fait suite au succès récent de Hansen en Suisse, qui a reconduit son contrat avec son client Swissgrid, la société nationale responsable du réseau de transport de l'électricité, en mai 2022.

L'élargissement de la présence de Hansen dans la région DACH fait suite à la présence existante de Hansen au Royaume-Uni, en Europe et dans les régions nordiques. Le marché européen évoluant vers des périodes de relevé des compteurs plus courtes, oblige les entreprises de services publics à mettre en place des solutions agiles capables de s'adapter à l'augmentation exponentielle des volumes de données, tout en gérant les coûts de manière efficace.

BKW et Hansen ont déjà commencé à planifier le déploiement dans le cloud, avec une mise en service prévue pour le premier semestre de l'année civile 2024.

Urs Ackermann, directeur du programme Smart de BKW, déclare à ce sujet : « Avec un bilan impressionnant en Europe, il nous a semblé naturel de choisir Hansen comme partenaire stratégique alors que nous progressons vers un avenir numérique. Les principaux critères de l'adhésion de BKW se traduisent par un produit offrant toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin, non seulement aujourd'hui mais aussi demain, ainsi qu'une équipe dotée d'une expertise exceptionnelle et d'un engagement sans faille. Il nous a paru que l'équipe Hansen était totalement en phase avec les besoins sur lesquels nous comptons pour naviguer efficacement sur le marché dynamique de l'énergie de demain ».

Graeme Taylor, CEO mondial de Hansen, a déclaré ce qui suit : « BKW est l'une des principales entreprises énergétiques sur le marché suisse et nous sommes incroyablement fiers d'avoir été choisis pour soutenir leur transformation numérique. Notre élargissement permanent dans la région DACH est particulièrement satisfaisante et s'harmonise avec nos plans stratégiques de croissance régionale. Alors que le marché de l'énergie continue d'évoluer, la gamme complète de capacités de Hansen permet à la nouvelle génération de fournisseurs d'énergie de répondre aux exigences d'efficacité opérationnelle d'un marché en pleine transition. Dans le cas de BKW, notre solution MDM via un modèle SaaS garantit les coûts et l'exploitation, ce qui est essentiel pour répondre aux exigences de demain.

À propos de Hansen

Hansen (ASX: HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert plus de 600 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

À propos de BKW

Le groupe BKW est une entreprise internationale bernoise spécialisée dans l'énergie et les infrastructures, qui emploie plus de 11 500 personnes. Son réseau d'entreprises et ses technologies innovantes lui permettent d'offrir à ses clients une gamme complète de compétences dans les domaines des infrastructures, des bâtiments et de l'énergie. Le groupe planifie, construit et exploite des infrastructures pour produire et fournir de l'énergie aux entreprises, aux foyers et au secteur public, et propose des modèles commerciaux numériques pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le portefeuille du groupe BKW couvre des activités allant du conseil en ingénierie et de la planification de projets dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'environnement aux prestations intégrées dans le domaine de la technique du bâtiment, en passant par la construction, l'entretien et la maintenance de réseaux d'énergie, de télécommunications, de transport et de distribution d'eau.

