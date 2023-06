Loop Energy et Drabpol sélectionnés par le fabricant polonais de bus électriques ARP E-Vehicles pour la fourniture de systèmes de pile à combustible à hydrogène

VANCOUVER, Colombie-Britannique et BYDGOSZCZ, Pologne--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy™ (TSX : LPEN), l’un des principaux fabricants de piles à combustible à hydrogène, et Drabpol, le partenaire de distribution à valeur ajoutée de Loop Energy en Pologne, ont le plaisir d’annoncer que le fabricant polonais de bus électriques ARP E-Vehicles a sélectionné le système de pile à combustible T605 de Loop Energy pour sa nouvelle plateforme de bus électriques à hydrogène.

Cette annonce marque la troisième attribution de Loop Energy auprès des fabricants de bus européens et la 6e fois dans le monde. Avec cette sélection, Loop Energy est désormais un fournisseur de piles à combustible de choix pour les fabricants d’autobus électriques à pile à combustible, avec une estimation de 12 000 unités par an en Corée, en Australie et en Europe.

Dans le cadre de cet accord, le système de pile à combustible de 60 kW de Loop Energy sera intégré au nouveau bus électrique à hydrogène de 12 m d’ARP E-Vehicles, conçu pour le marché des services de transport en commun municipaux en Europe. Prévue pour le quatrième trimestre 2023, la livraison de la première unité de pile à combustible T605 de 60 kW à ARP E-Vehicles constituera le premier déploiement de la nouvelle gamme de produits de Loop Energy conçue pour un montage sur toit, répondant ainsi spécifiquement au marché européen des bus.

Le soutien local était une exigence importante pour ARP E-Vehicles dans le processus d’appel d’offres, et le partenariat de Loop Energy avec Drabpol en Pologne a été la clé de la sélection d’ARP E-Vehicles. Le système T605 intègre également la technologie eFlow™ de Loop Energy afin d’offrir une efficacité énergétique de pointe, un autre facteur majeur dans les exigences d’ARP. ARP E-Vehicles prévoit l’achèvement de son premier bus électrique à hydrogène au quatrième trimestre 2023 et le début des ventes commerciales en 2024.

Basé en Pologne, Drabpol offre un support technique, une conception, une mise en œuvre et un développement du marché de haut niveau en tant que revendeur à valeur ajoutée pour de nombreuses marques mondiales en Pologne, et est bien positionné en tant que fournisseur à valeur ajoutée dans le secteur dominant de la fabrication d’autobus polonais, qui fournit un important pourcentage du marché européen des autobus. Drabpol et Loop Energy ont conclu l’accord de distribution à valeur ajoutée pour la Pologne en 2022.

Luigi Fusi, vice-président des ventes et du développement commercial de Loop Energy pour la région EMEAR, déclare : « Nous sommes ravis qu’ARP E-Vehicles ait choisi Loop Energy, validant ainsi nos produits dans l’important secteur des bus en Europe. Nous sommes ravis de travailler avec Drabpol pour faciliter notre développement sur le marché polonais, la plaque tournante de la fabrication d’autobus en Europe. Cette annonce est un autre excellent exemple des partenariats de Loop Energy permettant notre expansion sur différents marchés à travers le monde. »

« Lors de nos réunions avec ARP E-Vehicles, le client a clairement reconnu que Loop Energy lui offrait un avantage en termes de déploiement, d’exploitation, de facilité d’intégration, de durabilité et de fiabilité, et cette dernière partie est particulièrement importante puisque les stipulations de l’appel d’offres dans cette partie d’Europe comprennent des dispositions pour un fonctionnement à long terme », déclare Michal Sitek, directeur général du siège et chef de la R&D chez Drabpol. « En nous associant aux ingénieurs instruits et hautement qualifiés de Drabpol pour fournir une assistance directe, nous sommes en mesure de créer une offre de produits convaincante pour ARP E-Vehicles. »

« D’ici 2028, les constructeurs d’autobus doivent remplir l’obligation de l’UE selon laquelle 30 % des transports publics produisent zéro émission. La Pologne étant le plus grand producteur européen de bus électriques en Europe, nous verrons une croissance significative dans les années à venir », déclare Piotr Śladowski, président du conseil d’administration d’ARP E-Vehicles. « Travailler avec Drabpol et Loop Energy nous permettra d’assurer un avantage technologique et d’augmenter la capacité de production de bus électriques à hydrogène. »

À propos de Drabpol

DRABPOL est une entreprise avec 40 ans de tradition et de compétence bâtie à travers la patience et un développement constant. Au fil des ans, Drabpol s’est adapté à l’environnement commercial en constante évolution, avec pour base des partenaires commerciaux leaders dans leurs segments. Cette coopération mutuellement bénéfique se poursuit à ce jour avec des partenaires tels que Continental pour les systèmes et écrans multiplex, Konvekta pour les climatiseurs ou Dana TM4 pour les entraînements et contrôleurs électriques.

Drabpol fournit des solutions « high-tech » dans le domaine de la sécurité passive terrestre et aérienne. Drabpol détient le statut de représentant/distributeur/revendeur d’un certain nombre de marques internationales, à savoir Continental VDO, Konvekta, Curtiss-Wright, Euroswitch, MiX Telematics, Honeywell, Universal, L-3 Harris et Garmin. Opérant en tant que revendeur à valeur ajoutée, la société apporte des conseils techniques, une assistance après-vente, une formation ainsi qu’un support technique et technologique dans les implémentations aux ventes et à l’entretien des produits. Drabpol est un partenaire commercial fiable sur le marché mondial, comme en témoignent le code d’éthique de l’entreprise et le certificat international TRACE.

À propos d’ARP E-Vehicles

ARP E-Vehicles est un constructeur de bus basé en Pologne. ARP E-Vehicles a créé le premier bus zéro émission polonais avec un positionnement innovant de la batterie et des dimensions du véhicule visant à optimiser la maniabilité et à améliorer les paramètres de traction et la sécurité de conduite. Le poids réduit du véhicule et sa conception légère ont augmenté l’autonomie du bus électrique jusqu’à 10 % ! Les cellules LTO fournissent 90 % de charge après seulement 15 minutes. Le cadre léger en acier inoxydable et les stratifiés en polyester assurent la sécurité des passagers et des chauffeurs. Le moteur synchrone à aimants permanents garantit la fiabilité, de meilleures performances et une autonomie accrue du véhicule. Le véhicule est adapté pour transporter des personnes handicapées.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l’un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible destinés à l’électrification des véhicules utilitaires, y compris les véhicules utilitaires légers, les autobus urbains et les camions moyens et lourds. Les produits de Loop Energy intègrent la technologie exclusive eFlow™ de la société dans les plaques bipolaires de la pile à combustible. eFlow est conçu pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances et de minimiser les coûts. Loop Energy travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes de véhicules pour permettre la production de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour plus d’informations sur la façon dont Loop Energy se dirige vers un avenir sans émissions, rendez-vous sur www.loopenergy.com.

Avertissement à l'égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes et les projections actuelles de la direction concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la société relatives aux résultats, performances, réalisations, perspectives ou opportunités futurs ou les marchés sur lesquels nous opérons sont des informations prospectives, y compris, sans s’y limiter, la capacité de la technologie eFlow™ de la société à maintenir un fonctionnement uniforme dans le temps, l’impact de cette technologie sur la durabilité des piles à combustible, les bons de commande, la réduction des coûts, la rentabilité et les objectifs de revenus ; nos perspectives de croissance future et nos perspectives commerciales, y compris, sans s’y limiter, la demande prévue pour nos produits, l’allocation des ressources et des fonds, le calendrier prévu de rentabilité, la croissance prévue de notre clientèle et la croissance prévue de nos opérations à l’échelle mondiale. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses y compris, sans s’y limiter, des hypothèses concernant les performances actuelles et futures des produits de la société, la croissance de la demande pour les produits de la société, la capacité de la société à exécuter sa stratégie, à atteindre ses objectifs et à faire progresser des clients existants et futurs tout au long du cycle d’adoption des clients en temps opportun, et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et pourraient faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués, ou sous-entendus, par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, la réalisation de l’électrification des transports et les taux d’adoption de l’hydrogène, l’élimination du carburant diesel et le soutien continu du gouvernement à ces développements, la croissance prévue de la demande de piles à combustible pour le marché du transport commercial, notre capacité à obtenir de futurs brevets pour notre technologie exclusive et l’efficacité des brevets actuels et futurs pour protéger notre technologie et les facteurs discutés sous « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la société datée du 23 mars 2022. Loop Energy décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Source : Loop Energy Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.