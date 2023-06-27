Boomi在AWS Marketplace上架，为智能自动化客户服务

宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接和自动化领导者Boomi™今日宣布，同类领先的集成平台即服务（iPaaS）Boomi平台现已可作为AWS Marketplace的智能自动化解决方案使用。AWS Marketplace是一个数字目录，上架产品包括来自独立软件供应商的数千个软件，便于人们轻松找到、测试、购买和部署在Amazon Web Services (AWS) 上运行的软件。

AWS客户可以通过Boomi的低代码平台无缝连接和整合企业范围内的数据源、应用程序和系统，例如，企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）和电子商务平台等，从而在企业内部和云端加速其自动化举措。

Deloitte的一项研究发现，虽然企业的智能自动化计划逐渐成熟，但大多数（57%）仍远未达到理想的效果，受访者认为其自动化转型的完成度为5成或更低。受访者还表示，他们在端到端自动化旅程中最主要的障碍包括整合各种解决方案的挑战（62%）以及缺乏技能和经验（55%）。

随着应用程序、系统、云和数据源的数量不断激增，企业在数据孤岛、流程碎片化以及实施转型技术所需的大量时间和成本方面面临更大的挑战。AWS客户可以利用AWS Marketplace的Boomi云原生平台，缩短其数字化转型和自动化计划的价值实现时间。IT专业人员、开发人员、平民开发者和缺乏技术经验的业务领域用户可以在AWS Marketplace中快速、轻松地整合应用程序、系统、数据源和独立软件供应商解决方案等的数据流并实现自动化。

Boomi平台还提供数据映射、转换和验证工具，以及用于管理和跟踪集成流程的监控和分析功能。

Boomi公司首席产品官Ed Macosky表示："各行各业的组织都在转向智能自动化、人工智能（AI）和机器学习（ML）解决方案，以努力提高运营效率，降低成本，并在当今日新月异的商业环境中提高灵活性。但要确保这些技术有效，它们需要准确且井井有条的实时数据，以及对流程、工作流和IT堆栈的全面可见性。凭借Boomi，企业可以快速、轻松地连接一切，以简化复杂的流程，并在整体环境中释放人工智能驱动的自动化的全部价值。"

作为iPaaS的先驱，Boomi是拥有全球最大客户群的集成平台供应商之一，此外还拥有由100,000多名成员组成且不断壮大的社区，以及由约800个合作伙伴组成的全球网络。Boomi被列入Deloitte Technology Fast 500™和Inc. 5000名单，跻身美国发展最快、最具创新性的科技公司行列，并最近被Nucleus Research评选为“2023年值得关注的热门公司”之一。该公司还荣获了三项国际Stevie® 奖，包括年度最佳公司（连续两年）和产品创新奖；平台即服务 (PaaS) 类别的Globee®金奖；云服务类别的技术优异奖；2022年云计算全球领导者的Stratus奖；并连续两年在CRN合作伙伴计划指南中获得了备受倾羡的五星评价。

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关于Boomi

Boomi致力于将任何地方的任何人与任何事物连接起来，以塑造更美好的世界。作为基于云的集成平台即服务 (iPaaS) 的先驱，Boomi现已成为行业领先的全球软件即服务 (SaaS) 公司，拥有集成平台供应商中最大的客户群以及由约800个合作伙伴组成的全球网络，包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake。全球组织利用Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时连接应用程序、流程和人员，以实现更出色、更快捷的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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