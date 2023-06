Topsoe accélère l'avènement de l'économie verte basée sur l'hydrogène grâce à un logiciel d'AVEVA

LONDRES, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--AVEVA, leader mondial des logiciels pour l'industrie et catalyseur de la transformation numérique et du développement durable, a été sélectionné par Topsoe, acteur majeur dans le domaine des technologies de réduction des émissions de carbone, pour accélérer le développement des solutions de décarbonation nécessaires à la production d'hydrogène vert et d'autres combustibles au bilan carbone neutre. Topsoe emploiera AVEVA Process Simulation pour modéliser ses cellules d'électrolyse à oxyde solide en vue d'en optimiser la conception et d'élaborer une stratégie de contrôle.

Pour atteindre les objectifs mondiaux fixés par l'initiative NetZero, il va être indispensable de décarboner rapidement tous les secteurs d'activité, or certains s'annoncent difficiles à électrifier. Parmi ces secteurs « durs à cuire » figurent les transports lourds (tels le maritime et l'aérien) ainsi que les industries à fortes émissions de carbone (telles la sidérurgie et la pétrochimie). L'enjeu est donc de remplacer les combustibles fossiles par des alternatives sans carbone. Et c'est là qu'intervient Topsoe. Ses électrolyseurs à oxyde solide sont très efficaces et capables de produire l'hydrogène vert requis pour décarboner une bonne part de ces secteurs pollueurs. Le temps presse désormais. Grâce à sa flexibilité, sa modélisation ouverte et sa convivialité, AVEVA Process Simulation1 contribue à accélérer la transition énergétique et facilite la tâche des ingénieurs de Topsoe, qui peuvent concevoir et optimiser les électrolyseurs plus aisément et rapidement que jamais.

Poul Georg Moses, directeur de la technologie P2X chez Topsoe, a déclaré : « L'hydrogène vert est indispensable pour décarboner les industries difficiles à électrifier et il n'y a pas de temps à perdre si nous voulons mener à bien les objectifs mondiaux de NetZero. Topsoe ouvre la marche en faisant construire la plus grande usine de fabrication d'électrolyseurs à oxyde solide au monde afin de pouvoir proposer des technologies d'hydrogène et des solutions P2X vertes2 à échelle industrielle. Le logiciel AVEVA Process Simulation change la donne pour nous : grâce à ses simulations dynamiques, nous arrivons à éliminer les goulots d'étranglement et à accélérer le développement de nos solutions ».

Tobias Scheele, vice-président des produits chez AVEVA, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Topsoe au moment même où le secteur P2X prend de l'ampleur. La réussite de la transition énergétique dépendra de la rapidité à laquelle les secteurs parviendront à déployer des solutions à faible émission de carbone à grande échelle. Nous avons conçu AVEVA Process Simulation afin d'accélérer le cycle d'ingénierie, ceci afin que les innovations puissent être exécutées rapidement et obtenir des réductions de carbone immédiates ».

Topsoe est un client de longue date d'AVEVA et utilise AVEVA PRO/II Simulation (ex-PRO/II) et AVEVA Dynamic Simulation (ex-DYNSIM) depuis plusieurs décennies déjà. La société danoise va maintenant adopter AVEVA Process Simulation afin que ses ingénieurs puissent mettre au point des solutions durables à l'heure où la tendance mondiale vers la neutralité carbone accentue la demande de produits énergétiques écologiques.

Lisa Wee, directrice mondiale du développement durable chez AVEVA, a déclaré : « AVEVA a la volonté de coopérer avec ses clients pour faire advenir un futur plus durable et plus équitable pour tous au moyen de la technologie. Nous savons que les choix et les mesures prises durant cette décennie par l'industrie mondiale auront des répercussions dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir accélérer la transition énergétique par l'association de notre logiciel et de la technologie novatrice de Topsoe ».

En 2021, la capacité mondiale de production d'électrolyseurs était insuffisante pour répondre aux exigences en matière de neutralité carbone d'après l'Agence internationale de l'énergie. À l'heure qu'il est, les électrolyseurs alcalins et ceux à membrane échangeuse de protons constituent la majorité de la production, et moins de 0,1 % de l'hydrogène est fabriqué par électrolyse. Dans la mesure où les énergies renouvelables sont de plus en plus facilement accessibles à moindre coût, les électrolyseurs à oxyde solide à très haut rendement de Topsoe ont pour effet de maximiser la fourniture d'hydrogène propre. Ainsi, les unités fournissent jusqu'à 30 % d'hydrogène en plus à partir d'un même volume d'électricité, et ce à un coût 30 % inférieur.

-FIN-

À propos d’AVEVA

AVEVA est un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, stimulant l'ingéniosité pour favoriser une utilisation responsable des ressources mondiales. Sa plateforme cloud industrielle et ses applications sécurisées permettent aux entreprises d'exploiter la puissance de leurs informations et d'optimiser la collaboration avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Considérée comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, AVEVA soutient ses clients grâce à des solutions ouvertes et à l'expertise de plus de 6400 employés, 5000 partenaires et 5700 développeurs certifiés. Présente dans le monde entier, AVEVA a son siège à Cambridge au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, consultez le site www.aveva.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.