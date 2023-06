L&T Technology Services et Thales signent un engagement commun à prendre des mesures pour un avenir à faible teneur en carbone

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lors de l'édition 2023 du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget, L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), un des principaux pure players mondiaux de services d’ingénierie (LTTS), a signé une lettre d’intention avec Thales, chef de file mondial de la technologie dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’aéronautique et du spatial, ainsi que de l’identité et de la sécurité numériques, visant une collaboration pour lutter contre le changement climatique dans leurs chaînes de valeur respectives.

Thales travaille avec ses fournisseurs stratégiques pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030, qui ont été validés par la SBTi et qui sont compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris :

- une réduction de 50 % des émissions absolues de CO2 liées aux processus d'exploitation (Scope 1) et à la consommation d’énergie (Scope 2)

- une réduction de 15 % des émissions absolues de CO2 liées à la chaîne d’approvisionnement et à l’utilisation des produits par les clients (Scope 3)

Thales vise à atteindre le zéro émission nette de CO2 liée à l’exploitation (Scopes 1 et 2) d’ici 2040.

« Dans le cadre de notre stratégie pour un avenir à faible teneur en carbone, les équipes d’approvisionnement de Thales travaillent sans relâche avec un nombre croissant de fournisseurs clés pour réduire l’empreinte carbone de nos chaînes de valeur respectives. Nous n’atteindrons nos objectifs ambitieux qu’en travaillant main dans la main avec nos fournisseurs pour promouvoir l’écoefficience et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, optimiser nos process et nos opérations logistiques et adopter les principes d’éco-conception pour nos nouveaux produits », déclare Roque Carmona, Chief Procurement Officer, Thales.

« Nous sommes heureux de rejoindre Thales dans sa vision de rendre le monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Cette volonté s'inscrit dans la lignée des engagements de LTTS en matière de neutralité en termes eau et carbone à l'horizon 2030 et renforcera notre vision de concevoir un avenir plus durable pour tous. Avec Thales, nous continuerons à développer des solutions numériques innovantes qui s’harmonisent avec les feuilles de route de durabilité de nos clients finaux », déclare Amit Chadha, CEO et directeur général, L&T Technology Services Limited.

LTTS soutiendra Thales pour offrir des services et des solutions aux clients finaux englobant des solutions de gestion intelligente du trafic aérien, maritime et terrestre afin d’optimiser leurs opérations et leur empreinte carbone, ainsi que la mise en œuvre de l’éco-conception dans son processus de développement de produits. En outre, LTTS aidera Thales à réduire son empreinte carbone numérique.

La pratique de durabilité de LTTS crée des solutions numériques innovantes basées sur des services d’ingénierie qui s’alignent sur la feuille de route de durabilité des clients. En 2021, la société a identifié la durabilité comme l’un de ses Grands défis et a élaboré une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone et eau d’ici 2030.

Thales a déjà examiné et approuvé les plans d’action de plus de 150 de ses fournisseurs les plus émissifs, qui incluent des objectifs mesurables et des calendriers pour réduire les émissions de carbone. En juin 2023, plus de 40 fournisseurs avaient déjà signé des lettres d’intention pour prendre des mesures à l’appui des objectifs de Thales en matière de réduction de l'empreinte carbone.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : défense et sécurité, aéronautique et spatial, identité et sécurité numériques. Il développe des solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de quatre milliards EUR par an en R&D, notamment dans des domaines clés de l’innovation, tels que le quantique, l’edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards EUR.1.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et du développement de processus. Notre clientèle compte 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des plus grandes entreprises d’ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2023, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 22 200 employés répartis dans 22 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux et 99 laboratoires d’innovation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/

1 Ces chiffres n'incluent pas l'activité Transport, qui fait actuellement l'objet d'une cession.

