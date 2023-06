Fosfor et Snowflake renforcent leur engagement commun pour permettre aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce aux intégrations de GPT, Snowpark et Streamlit.

EDISON, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Fosfor, l'unité de production de données de LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], a annoncé aujourd'hui lors de sa conférence annuelle des utilisateurs, Snowflake Summit 2023, une série de nouvelles intégrations dans Snowflake. Ces intégrations permettront aux clients de Snowflake d'exploiter le Data Cloud pour réaliser le plein potentiel de Fosfor Decision Cloud, en accélérant leur adoption des charges de travail d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) et en optimisant les capacités d'intelligence décisionnelle à l'échelle de l'entreprise. Cette annonce fait suite à la certification de la suite de produits Fosfor agréée en tant que Snowflake Ready Technology.

Un nombre croissant d'entreprises cherchent à transformer leur activité en exploitant le plein potentiel de Snowflake Data Cloud. Fosfor Decision Cloud permet aux entreprises de maximiser la valeur commerciale de leurs données dans le Data Cloud par :

L'IA générative destinée à améliorer la productivité dans le cycle de vie du développement ML et à démocratiser la consommation d'informations : Refract Wave, la nouvelle fonctionnalité du produit Refract ML Engineering, s'intègre désormais à GAI pour aider les architectes ML à accélérer l'intégration des données et à construire sans effort des pipelines ML. Lumin Flow, une nouvelle fonctionnalité du produit d'intelligence décisionnelle de Fosfor optimisée par GPT, permet aux clients de Snowflake d'obtenir des informations exploitables rapidement, en toute sécurité.

l'intégration de Streamlit de Refract améliore les performances des modèles des applications Streamlit existantes et simplifie la création de modèles personnalisés dans les nouvelles applications. Lumin fournit un pack SDK Streamlit, qui combine la pile technologique Snowflake avec les capacités d'intelligence décisionnelle de Lumin. L'intégration de Snowpark pour accélérer la génération d'informations au sein de l'écosystème de Snowflake : l'intégration de Snowpark de Refract fournit un banc de test intégré, simple et de bout en bout, pour les charges de travail de ML sur Snowpark, ce qui réduit à la fois le temps et la complexité utilisés par les praticiens de la science des données et du ML pour atteindre leurs objectifs. Avec Refract, les modèles de ML peuvent être exécutés directement sur Snowflake en s'appuyant sur Snowpark, ce qui permet d'obtenir des informations en temps réel, une meilleure gouvernance des données et des décisions de meilleure qualité sur le Data Cloud. La capacité de recherche en langage naturel de Lumin et les informations basées sur le NLP permettent aux clients d'exploiter le plein potentiel de Snowpark et d'assister de nouveaux cas d'utilisation, impossibles à créer auparavant, tout en optimisant le coût total de possession et en simplifiant les besoins d'infrastructure.

En augmentant l'ampleur de sa plateforme, Fosfor, combinée à la meilleure technologie cloud de Snowflake, libère de nouveaux moyens pour transformer l'industrie et accélérer les résultats orientés données pour les clients.

« Fosfor et Snowflake s'unissent dans un objectif commun qui permet à la nouvelle génération d'entreprises orientées données de se développer. Grâce à l'intégration native de Refract à Snowpark, nous donnons aux constructeurs l'accès aux données et les outils dont ils ont besoin pour accélérer leur rythme d'innovation en toute sécurité dans le contexte de la plateforme unifiée de Snowflake. Notre vision est de démocratiser la prise de décision sur le Data Cloud, en offrant la puissance de GPT à Lumin », a affirmé Debasis Satpathy, Chief Business Officer, Fosfor. « Nous sommes très heureux de consolider notre partenariat avec Snowflake et de voir que nos efforts combinés accélèrent le passage des données à des décisions commerciales optimisées, de manière homogène et adaptée aux besoins ».

« Nous sommes très heureux que Fosfor introduise de nouvelles innovations uniques de Snowpark et de Streamlit en matière d'IA générative, afin d'améliorer ses intégrations avec le Data Cloud de Snowflake », a déclaré Krishnan Parasuraman, vice-président du bureau du CTO de terrain de Snowflake. « Les annonces de Fosfor représentent une étape importante dans la poursuite de notre partenariat, alors que nous nous attachons à ce que les clients du monde entier obtiennent facilement et en toute sécurité des informations exploitables à partir de leurs données ».

Lors du Snowflake Summit 2023 à Las Vegas, qui se tiendra du 26 au 29 juin 2023, les participants pourront avoir un aperçu des dernières fonctionnalités et découvrir bien plus encore sur le stand Fosfor, numéro 2741.

Snowflake Summit 2023

Snowflake Summit 2023

À propos de Fosfor

Fosfor Decision Cloud est la seule suite complète permettant d'optimiser tous les aspects du cycle de vie des données jusqu'à la prise de décision. Fosfor vous aide à prendre de meilleures décisions, en vous assurant que vous avez les bonnes données en plus grand nombre et le plus rapidement possible. Fosfor Decision Cloud est composé de Spectra, un produit complet de DataOps ; de Refract, un produit de science des données et de MLOps ; et de Lumin, un produit d'intelligence décisionnelle. Prise dans son ensemble, la suite Fosfor aide les entreprises à découvrir la valeur cachée de leurs données. L'unité Fosfor Data Products fait partie de LTIMindtree, une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui compte des centaines de clients et est présente dans plus de 30 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.fosfor.com.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises dans tous les secteurs d'activité de repenser les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une grande expertise dans ce domaine et celui de la technologie, ce qui permet d'obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Animée par plus de 84 000 talentueux professionnels-entrepreneurs dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société appartenant au groupe Larsen & Toubro, combine les meilleures qualités saluées par l'industrie de l'ancien Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer la transformation adaptée aux besoins. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web https://www.ltimindtree.com/.

