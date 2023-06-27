Topsoe 利用 AVEVA 軟體加速全球綠色氫經濟

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AVEVA 是一家推動數位化轉型和永續性發展的全球工業軟體領導者，其已被碳減排技術領導者 Topsoe 選中，幫助後者快速開發生產綠色氫氣和其他碳中性燃料所需的脫碳解決方案。Topsoe 將使用 AVEVA 過程模擬技術對其固體氧化物電解槽 (SOEC) 進行建模，以優化其設計並開發控制策略。

為了實現全球淨零排放的目標，所有行業的快速脫碳至關重要，但並非所有行業都能輕鬆實現電氣化。這些行業通常被稱為難以減排行業，包括航運和航空等重型運輸業，也包括鋼鐵製造和石化生產等碳密集型行業。這些行業的挑戰在於尋找並用無碳替代品替代化石燃料。這正是 Topsoe 可以提供協助的地方，藉由利用 Topsoe 基於固體氧化物電解槽的高效能，可以生產許多碳密集型行業脫碳所需的綠色氫氣。時間為其關鍵要素，憑藉其靈活性、開放性建模和易用性，AVEVA 過程模擬技術1能幫助 Topsoe 的工程師以更高的速度和效率設計和優化電解槽，從而加速能源轉型。

Topsoe Power-to-X 首席技術長 Poul Georg Moses 表示：「綠色氫對於不易電氣化的行業脫碳至關重要，如果我們要成功實現全球淨零排放的目標，就不能浪費時間。Topsoe 已經透過建設世界上最大的固體氧化物電解槽製造設施而處於領先地位，讓我們能致力於提供工業規模的綠色氫技術 Power-to-X 解決方案2。AVEVA 過程模擬技術軟體對我們來說是一個顛覆傳統遊戲規則的技術，藉由其動態模擬，我們正在消除瓶頸並加快解決方案的開發。」

AVEVA 產品高級副總裁 Tobias Scheele 表示：「隨著 Power-to-X 行業的發展，我們很高興擴大與 Topsoe 的深厚關係。能源轉型的成功將取決於各行業大規模提供低碳解決方案的速度。我們設計 AVEVA 過程模擬技術來加速工程週期，以便快速執行創新並立即實現碳減排。」

Topsoe 是 AVEVA 的長期客戶，使用 AVEVA PRO/II 模擬技術（以前稱為 PRO/II）和 AVEVA 動態模擬技術（以前稱為 DYNSIM）已有數十年。這家總部位於丹麥的公司目前正在採用 AVEVA 過程模擬技術，以便其工程師能夠設計符合永續性的解決方案，因為全球推動淨零排放刺激了對綠色能源產品的需求。

AVEVA 全球永續發展主管 Lisa Wee 表示：「AVEVA 致力於與我們的客戶合作，透過技術為所有人創造一個更加永續性和公平的未來。我們認識到，全球工業界在這十年中採取的選擇和行動將對現在和子孫後代產生影響。我們很高興能夠利用我們的軟體與 Topsoe 創新技術的結合來幫助加速能源轉型。」

根據國際能源署宣稱，截至 2021 年，全球電解槽製造能力並不足以滿足淨零排放的要求。目前鹼性和質子交換膜電解槽占生產的大部分，並且透過電解生產的氫氣不到 0.1%。隨著可再生能源的成本越來越低，Topsoe 的超高效率固體氧化物電解槽有助於最大限度地提供清潔氫氣：這些裝置使用相同的電量，以降低 30% 的成本多輸送多達 30% 的氫氣。

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關於 AVEVA

AVEVA 是工業軟體領域的全球領導者，激發創造力，推動負責任地使用世界資源。公司的安全工業雲端平台和應用程式使企業能夠利用其資訊的力量改善與客戶、供應商和合作夥伴的協作。

AVEVA 被評為全球最具創新力的公司之一，透過開放式解決方案以及 6,400 多名員工、5,000 名合作夥伴和 5,700 名認證開發人員的專業知識為客戶提供支援。該公司總部位於英國劍橋，業務遍及全球。欲瞭解更多資訊，請造訪 www.aveva.com

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