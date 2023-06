Sintavia reçoit un investissement stratégique de Lockheed Martin Corporation

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, un concepteur et fabricant par additifs de composants thermodynamiques avancés pour les applications aérospatiales et de défense, annonce aujourd’hui avoir reçu un investissement direct en actions de Lockheed Martin Corporation (NYSE : LMT). Les produits de Sintavia comprennent certains des systèmes mécaniques les plus avancés utilisés dans les applications de vol, y compris des échangeurs thermiques multicircuits, des châssis thermodynamiques complexes et des pompes de refroidissement monolithiques. Les conditions de l’investissement, qui a été finalisé le 27 juin 2023, n’ont pas été divulguées.

Sintavia et Lockheed Martin collaborent de longue date pour élargir la recherche sur les opportunités de fabrication additive métallique en tant qu’alternative aux méthodes de conception et de fabrication traditionnelles. En décembre 2022, les entreprises ont annoncé un partenariat stratégique pour explorer d’autres domaines technologiques de fabrication additive dans le cadre de l’initiative de la Maison Blanche « AM Forward », lancée par le président Joe Biden en mai 2022. AM Forward est un pacte volontaire visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines en soutenant l’adoption et le déploiement d'AM par des fournisseurs basés aux États-Unis.

Depuis 2019, Sintavia est un fournisseur de composants de Lockheed Martin et entretient actuellement des relations d’approvisionnement dans les quatre secteurs d’activité de Lockheed Martin. Les composants fournis par Sintavia soutiennent un certain nombre de programmes clés de Lockheed Martin, notamment F-35 et F-22. Le produit de l’investissement servira à continuer à financer le développement et les tests chez Sintavia.

« Cet investissement renforce non seulement la relation entre Lockheed Martin et Sintavia, mais démontre également le fait que les composants thermodynamiques de Sintavia — optimisés grâce à la technologie additive — sont recherchés par les principaux intégrateurs de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense », déclare Brian Neff, fondateur et CEO de Sintavia. « Lockheed Martin est synonyme d'excellence, et nous sommes honorés d’avoir leur soutien alors que nous continuons à croître et à élargir notre gamme de produits. »

« L’investissement stratégique de Lockheed Martin élargit notre accord de développement conjoint avec Sintavia annoncé en décembre dernier », déclare David Tatro, vice-président, transformation des processus d'exploitation, Lockheed Martin. « Nous nous réjouissons à la perspective de renforcer notre collaboration sur la conception et la fourniture de pièces fabriquées de manière additive pour l’ensemble du secteur de la défense. »

RBC Capital Markets, LLC a agi en qualité de conseiller financier et Alvarez & Diaz-Silveira LLP a agi en qualité de conseiller juridique auprès de Sintavia dans le cadre de l'opération.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D les composants thermodynamiques les plus avancées pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’engage à respecter les normes de qualité les plus élevées de l’industrie et détient diverses accréditations aéronautiques, dont la certification Nadcap. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

