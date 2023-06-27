Intelsat 和 Lintasarta 擴大在印尼的網路覆蓋範圍

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat 是一家提供大型綜合衛星和地面網路的運營商，也是領先的機上連接服務提供商 (IFC)；Lintasarta 是一家印尼資訊和通信技術公司，透過其行動網路運營商子公司 Indosat Ooredoo Hutchison(IOH) 推出了覆蓋印尼偏遠地區的網路。

在 Intelsat 的幫助下，包括蘇門答臘島、加里曼丹島、蘇拉威西島和努沙登加拉島在內的印尼中西部近 400 個站點，透過蜂窩回程獲得了寬頻連線。這是行動運營商首次覆蓋這些地區。

Intelsat 亞太地區副總裁 Gaurav Kharod 表示：「印尼獨特的地形使得衛星成為最佳服務選擇。在混合網路解決方案中使用配對的 Intelsat 衛星，這已被證明是現實世界中讓具有不同人口密度的國家/地區實現全國覆蓋的最佳解決方案。Intelsat 瞭解 Lintasarta 的具體要求，可以為他們創造小範圍優勢，最大限度地利用現有硬體平台，有效地提供所需的連接。」

Lintasarta 行銷和解決方案總監 Zulfi Hadi 表示：「Intelsat 一直是並且將來還會繼續是我們值得信賴的合作夥伴。這種合作夥伴關係確保我們始終能夠在印尼的任何地方，根據需要迅速部署和擴大網路覆蓋範圍。成千上萬的家庭將首次獲得網絡連接，並從數位連接中受益。」

印尼是世界上最大的群島，也是世界人口第四多的國家/地區。它的公民廣泛分佈在 6,000 個有人居住的島嶼上，居住在 500 多個地區和 80,000 個村莊。

關於 Intelsat

Intelsat 的全球專業團隊致力於透過公司的新一代全球網路和託管服務向政府、非政府組織和商業客戶提供無縫、安全的衛星通信。Intelsat 透過運營全球頂級規模的進階衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、以無線方式收聽，以此來交流、合作及共存。自 60 年前成立以來，公司在服務客戶和地球方面一直是衛星行業「第一」的代名詞。Intelsat 團隊成員依託創新傳統並專注於應對新一代的挑戰，在顛覆這個領域並引領行業的數位化轉型之際，如今又著眼於太空領域的「下一個第一」。

關於 Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison Group)

自 1988 年以來，Lintasarta 一直是印尼各工業部門的資料通信、網際網路和 IT 服務提供者。目前，Lintasart a已為 2,400 多家企業客戶提供 35,000 多項網路服務，其中包括光纖資料通信服務、衛星網路、託管安全與協作、資料中心和 DRC、雲端計算、託管服務、電子健康和全面資料通信解決方案。根據客戶的需求，提供 99%、99.9% 和 99.99% 的網路連接可用性 (SLA) 保證。我們的專業服務由 1,000 多名經驗豐富的員工提供支援，其中包括遍佈印尼超過 54 個城市且具有國際認證的員工。Lintasarta 基礎設施基於下一代網路 (NGN) 平台。在服務品質保證方面，Lintasarta 已獲得 ISO 9001:2015、ISO 27001:2013、ISO 20000-1:2011、ISO 14001:2015、OHSAS 18001:2007 認證、PCI DSS、CMSP (Cisco Managed Service Partner) 和 SMK3 PP 50/2012 認證。

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