Topsoe选择AVEVA软件以加速全球绿色氢能源经济的发展

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AVEVA是工业软件领域的全球领导者，致力于推动数字化转型和可持续性发展。公司被减碳技术领导者Topsoe选中，助力后者快速开发用于制造绿色氢能和其他碳中和燃料所需的脱碳解决方案。Topsoe将使用AVEVA Process Simulation对其固态氧化物电解电池(SOEC)进行建模，以优化设计并开发控制策略。

为了实现全球净零排放目标，所有行业的快速脱碳必不可少，但并非所有行业都能轻易实现电气化。这些行业通常被称为难减排行业，包括重型运输，如航运和航空，以及碳密集型产业，如钢铁制造和石化生产，其挑战在于找到并用无碳替代品取代化石燃料。Topsoe可以在这方面发挥作用。借助Topsoe高效的基于SOEC的电解器，可以制造许多这类碳密集型产业脱碳所需的绿色氢能。时间是关键因素。AVEVA Process Simulation1以其灵活性、开放式建模功能和易用性，帮助Topsoe的工程师以更快的速度和更高的效率设计和优化他们的电解器，从而加速能源转型。

Topsoe电力多元转换(Power-to-X)部门首席技术官Poul Georg Moses表示：“绿色氢能对于难以实现电气化的产业的脱碳至关重要，如果我们想要成功实现全球净零排放目标，已经没有时间可以浪费。通过建设世界上最大的SOEC电解器生产设施，使我们能够以工业规模提供基于绿色氢能技术的电力多元转换解决方案2，Topsoe已经走在行业前列。AVEVA Process Simulation软件对我们来说是一种革命性的工具。凭借其动态模拟功能，我们正在突破瓶颈并加速解决方案的开发。”

AVEVA产品高级副总裁Tobias Scheele表示：“随着电力多元转换行业的发展，我们很高兴能够深化与Topsoe的合作关系。能源转型的成功与否将取决于各行业能够以多快的速度成规模地提供低碳解决方案。我们设计的AVEVA Process Simulation可缩短工程周期，从而能快速实践创新成果并立即减少碳排放。”

Topsoe是AVEVA的长期客户，几十年来一直在使用AVEVA PRO/II Simulation（之前称作PRO/II）和AVEVA Dynamic Simulation（之前称作DYNSIM）。现在，随着全球推动净零排放刺激了对绿色能源产品的需求，这家总部位于丹麦的公司正在采用AVEVA Process Simulation，以支持其工程师设计出可持续的解决方案。

AVEVA全球可持续发展负责人Lisa Wee表示：“AVEVA致力于与我们的客户合作，利用技术为所有人提供更可持续、更公平的未来。我们认识到，全球产业在这十年所做的选择和采取的行动将对现在和未来的几代人产生影响。我们很高兴能通过我们的软件和Topsoe的创新技术，助力能源的加速转型。”

根据国际能源署的数据，截至2021年，全球电解器的制造能力尚不足以满足净零排放的需求。目前，碱性和质子交换膜电解器占据了大部分产能，而通过电解生产的氢气仅占目前氢气总产量的不到0.1%。随着可再生能源能够以越来越低的成本获取，Topsoe的超高效SOEC电解器有助于最大限度地提供清洁的氢气：这些装置在相同的耗电量下最多可额外生产30%的氢气，而成本却可降低30%。

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AVEVA是工业软件领域的全球领导者，激发创造力，推动负责任地使用世界资源。公司的安全的工业云平台和应用程序使企业能够利用其信息的力量并改善与客户、供应商和合作伙伴的协作。

AVEVA被誉为全球最具创新力的公司之一，通过开放式解决方案和6400多名员工、5000个合作伙伴和5700名认证开发人员的专业知识为客户提供支持。 公司业务遍及全球，总部位于英国剑桥。如需了解更多信息，请访问www.aveva.com

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