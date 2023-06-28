Sintavia獲得洛克希德·馬丁公司的策略投資

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 航太和國防工業先進熱力學元件積層設計公司及製造商Sintavia, LLC今天宣布，已獲得洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corporation，NYSE：LMT）的直接股權投資。Sintavia的產品涵蓋當今飛行應用中使用的一些最先進的機械系統，包括複迴路熱交換器、複雜的熱力學底盤和整體式冷卻泵。該投資於2023年6月27日完成，具體條款尚未披露。

Sintavia和洛克希德·馬丁公司有著長期的合作關係，以擴大金屬積層製造（AM）機會的研究，以此作為傳統設計和製造方法的替代方案。2022年12月，兩家公司宣佈建立策略合作夥伴關係，以進一步探索積層製造技術領域，以響應喬·拜登總統於2022年5月在白宮發起的「AM Forward」（積層製造前進計畫）。AM Forward是一項完全自願的契約，旨在透過支援美國供應商採用和部署積層製造，來加強美國供應鏈。

自2019年以來，Sintavia一直是洛克希德·馬丁公司的元件供應商，目前與該公司的全部四個業務領域保持著供應關係。Sintavia提供的元件支援了洛克希德·馬丁公司的許多關鍵方案，包括F-35和F-22。投資收益將用於繼續資助Sintavia的額外開發和測試。

Sintavia的創辦人兼執行長Brian Neff表示：「這項投資不僅鞏固了洛克希德·馬丁公司和Sintavia之間的關係，而且還表明了這樣一個事實：透過積層技術最佳化的Sintavia熱力學元件受到了航太和國防工業中最大、最具實力的重要整合商的推崇。洛克希德·馬丁公司代表了其中的佼佼者，我們很榮幸能夠在不斷發展及擴大我們的產品線的過程中得到他們的支持。」

洛克希德·馬丁公司的營運流程轉型副總裁David Tatro表示：「洛克希德·馬丁公司的策略投資擴大了我們自去年12月起與Sintavia簽訂的現有共同開發協議。我們期待在整體國防工業基礎上，加強積層製造零件設計和供應方面的合作。」

在此次交易中，RBC Capital Markets, LLC擔任Sintavia的財務顧問，Alvarez & Diaz-Silveira LLP擔任Sintavia的法律顧問。

關於Sintavia

Sintavia為航太和國防工業設計並3D列印最先進的熱力元件。Sintavia是積層製造商綠色同業公會的創辦成員，致力於執行業界頂級品質標準，並擁有多項來自國家航太和國防工業供應商認證體系(Nadcap)的認證及其他航太認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

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