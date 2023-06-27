Intelsat和Lintasarta扩大在印度尼西亚的网络覆盖范围

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Intelsat是一家提供大型综合卫星和地面网络的运营商，也是领先的机上连接提供商(IFC)，而Lintasarta是一家印度尼西亚信息和通信技术公司，通过其移动网络运营商子公司Indosat Ooredoo Hutchison(IOH)推出了一个覆盖印度尼西亚偏远地区的网络。

在Intelsat的帮助下，包括苏门答腊岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和努沙登加拉岛在内的印度尼西亚中西部近400个站点，通过蜂窝回程获得了宽带连接。这是移动运营商首次覆盖这些地区。

Intelsat亚太地区副总裁Gaurav Kharod表示：“印尼独特的地形使得卫星成为最佳服务选择。在混合网络解决方案中使用配对的Intelsat卫星，这已被证明是现实世界中让具有不同人口密度的国家/地区实现全国覆盖的最佳解决方案。Intelsat了解Lintasarta的具体要求，可以为他们创造小范围优势，最大限度地利用现有硬件平台，有效地提供所需的连接。”

Lintasarta营销和解决方案总监Zulfi Hadi表示：“Intelsat一直是并将继续是我们值得信赖的合作伙伴。这种合作伙伴关系确保我们始终能够在印度尼西亚任何需要的地方迅速部署和扩大网络覆盖范围。成千上万的家庭将首次获得连接，并从数字连接中受益。”

印度尼西亚是世界上最大的群岛，也是世界人口第四多的国家/地区。它的公民广泛分布在6,000个有人居住的岛屿上，居住在500多个地区和80,000个村庄中。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务，为政府、非政府组织和商业客户提供无缝、安全的卫星通信。Intelsat通过运营先进的大型卫星群和连接基础设施，弥合了数字鸿沟，使人们及其工具能够跨海洋通话、跨越大陆观看、以无线方式收听，以此来沟通、合作和共存。自60年前成立以来，该公司在服务客户和地球方面一直是卫星行业“第一”的代名词。Intelsat团队成员依托创新传统并专注于应对新一代的挑战，在颠覆这个领域并引领行业的数字化转型之际，如今又着眼于太空领域的“下一个第一”。

关于Lintasarta (Indosat Ooredoo Hutchison Group)

自1988年以来，Lintasarta一直是印度尼西亚各工业部门的数据通信、互联网和IT服务提供商。目前，Lintasarta已为2,400多家企业客户提供了35,000多个网络服务，其中包括光纤数据通信服务、卫星网络、托管安全与协作、数据中心和DRC、云计算、托管服务、电子健康和全面数据通信解决方案。根据客户的需求，提供99%、99.9%和99.99%的网络连接可用性(SLA)保证。我们的专业服务由1,000多名经验丰富的员工提供支持，其中包括遍布印度尼西亚超过54个城市的具有国际认证的员工。Lintasarta基础设施基于下一代网络(NGN)平台。在服务质量保证方面，Lintasarta已获得ISO 9001:2015、ISO 27001:2013、ISO 20000-1:2011、ISO 14001:2015、OHSAS 18001:2007认证、PCI DSS、CMSP (Cisco Managed Service Partner)和SMK3 PP 50/2012。

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