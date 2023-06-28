Sintavia获得洛克希德·马丁公司的战略投资

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 航空航天和国防工业先进热力学组件增材设计公司及制造商Sintavia, LLC今天宣布，已获得洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation，NYSE：LMT）的直接股权投资。Sintavia的产品涵盖当今飞行应用中使用的一些最先进的机械系统，包括多回路热交换器、复杂的热力学底盘和整体式冷却泵。该投资于2023年6月27日完成，具体条款尚未披露。

Sintavia和洛克希德·马丁公司有着长期的合作关系，以扩大金属增材制造（AM）机会的研究，以此作为传统设计和制造方法的替代方案。2022年12月，两家公司宣布建立战略合作伙伴关系，以进一步探索增材制造技术领域，以响应乔·拜登总统于2022年5月在白宫发起的“AM Forward”（增材制造前进计划）。AM Forward是一项完全自愿的协议，旨在通过支持美国供应商采用和部署增材制造，来加强美国供应链。

自2019年以来，Sintavia一直是洛克希德·马丁公司的零部件供应商，目前与该公司的全部四个业务领域保持着供应关系。Sintavia提供的组件支持了洛克希德·马丁公司的许多关键项目，包括F-35和F-22。投资收益将用于继续资助Sintavia的额外开发和测试。

Sintavia的创始人兼首席执行官Brian Neff表示： “这项投资不仅巩固了洛克希德·马丁公司和Sintavia之间的关系，而且还表明了这样一个事实：通过增材技术优化的Sintavia热力学组件受到了航空航天和国防工业中最大、最具实力的重要集成商的推崇。洛克希德·马丁公司代表了其中的佼佼者，我们很荣幸能够在不断发展及扩大我们的产品线的过程中得到他们的支持。”

洛克希德·马丁公司的运营流程转型副总裁David Tatro表示： “洛克希德·马丁公司的战略投资扩大了我们自去年12月起与Sintavia签订的现有联合开发协议。我们期待在整体国防工业基础上，加强增材制造零件设计和供应方面的合作。”

在此次交易中，RBC Capital Markets, LLC担任Sintavia的财务顾问，Alvarez & Diaz-Silveira LLP担任Sintavia的法律顾问。

关于Sintavia

Sintavia为航空航天和国防工业设计并3D打印最先进的热力学组件。Sintavia是增材制造商绿色贸易协会的创始成员，致力于执行业界顶级质量标准，并拥有多项来自国家航空航天和国防合同方授信项目(Nadcap)的认证及其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

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