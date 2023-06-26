Sumitomo Mitsui DS Asset Management选择Burgiss的全套私人资本数据和分析工具以支持其资产管理业务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 私人资本数据和分析的领先提供商Burgiss今日宣布，日本最大的资产管理公司之一Sumitomo Mitsui DS Asset Management (SMDAM)已选择Burgiss作为长期合作伙伴，帮助管理其在另类投资领域不断增长的业务。

日本投资者关注的焦点正在稳步转向私人资本，以实现更好的投资组合多样化和超额收益。SMDAM在客户群中看到此类需求的激增，同时需要处理的基金数量也相应增加。公司还有基金的基金(funds of funds)报告，需要提供底层的、投资组合公司级别的详细信息。

为此，SMDAM开始寻找一个能够有效自动化其流程并为其投资和风险团队提供额外基金分析的中心系统。Burgiss凭借其基于标准的、以数据为导向的方法而被选中，该方法可提供强大的分析工具以满足这些需求。借助Burgiss的投资组合管理、透明度数据、全域数据(Universe Data)，以及投资账簿的现金流数据服务，SMDAM现在拥有所需的工具，可以更好地服务其客户并降低运营成本。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management另类投资部门总经理Eiji Utsunomiya表示：

“我们最终选择了Burgiss，因为在我们试图达成的目标方面，他们提供了最高的灵活性。随着我们的投资者需求变得更加复杂，SMDAM需要一个拥有合适经验、可以长久依赖的全球合作伙伴。”

Burgiss亚太区客户关系部门主管Wyn James表示：

“我们非常高兴被SMDAM选中，为他们的私人资产投资组合提供投资组合管理、透明度数据和基准分析服务。日本对我们的区域增长来说是一个关键市场，我们最近与MSCI的合作伙伴一起开设了日本办公室，以响应日本显著增长的市场兴趣。在我们立足东京继续扩张业务的过程中，SMDAM将成为Burgiss的重要客户。

SMDAM团队之选择Burgiss，是看中了我们的经验和成功记录，以及我们在应对其需求方面的灵活性。他们也意识到我们与MSCI合作所带来的显著价值——将Burgiss私人资产数据输入到MSCI风险模型的能力，以及将来在他们的私人股权和债务基金中添加ESG和碳足迹数据的灵活性。我们期待为SMDAM提供一应俱全的工具，以更好地满足其客户的需求。我们对双方的合作感到非常振奋。”

关于Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited由Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited和Daiwa SB Investments Ltd.于2019年4月合并而成，是日本顶级的资产管理公司之一。Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company利用行业领先的研究平台和全球网络，为多元化的客户群体——包括日本和日本以外的机构（养老金基金、金融机构等）和个人投资者——提供高质量的资产管理服务，以满足他们的特定需求。该公司的愿景是成为最佳资产管理公司，以提高我们的客户和所有其他利益相关者的生活质量。

关于Burgiss

Burgiss是一家为投资者提供数据和分析解决方案的全球性供应商，在市场上居于领先地位。我们在另类投资领域拥有超过30年的专长，可提供无与伦比的数据、分析和透明度，使资产所有者、资产管理者和金融中介能够评估和管理复杂的投资组合。Burgiss的解决方案为30多个国家的1000多名客户提供服务，提供的数据代表着超过15万亿美元的资产。

我们在美洲、欧洲、中东和非洲及亚太区设有办事处，利用我们的网络和专长，专注于客户在各个地区的不同需求，为他们提供服务。

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