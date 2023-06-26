Sumitomo Mitsui DS Asset Management選擇Burgiss的全套私人資本資料和分析工具來支援其資產管理業務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 私人資本資料和分析的一流提供商Burgiss今日宣佈，日本最大的資產管理公司之一Sumitomo Mitsui DS Asset Management (SMDAM)已選擇Burgiss作為長期合作夥伴，幫助管理其在另類投資領域不斷成長的業務。

日本投資人關注的焦點正在穩步轉向私人資本，以加強投資組合多樣化和獲得超額收益。SMDAM在客戶群中看到此類需求激增，同時需要處理的基金數量也相應增加。公司還有需要基礎投資組合公司級別詳細資訊的組合型基金(funds of funds)報告。

為此，SMDAM開始尋找能夠有效率地使其流程自動化並為其投資和風險團隊提供額外基金分析的中央系統。Burgiss憑藉其標準取向、資料優先的方法而獲選，該方法可提供強大的分析工具以因應這些需求。借助Burgiss的投資組合管理、透明度資料、全域資料(Universe Data)，以及投資帳簿的現金流資料服務，SMDAM現在擁有所需的工具，可為其客戶提供更好的服務並降低營運成本。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management另類投資部門總經理Eiji Utsunomiya表示：

「我們最終選擇了Burgiss，因為在我們試圖達成的目標方面，他們提供了最高的靈活性。隨著我們的投資人需求變得更加複雜，SMDAM需要擁有適當的經驗且可以長久依賴的全球合作夥伴。」

Burgiss亞太地區客戶關係部門主管Wyn James表示：

「我們非常高興能被SMDAM選中，為他們的私人資產投資組合提供投資組合管理、透明度資料和基準分析服務。日本是我們區域成長的關鍵市場，我們最近與MSCI的合作夥伴一起開設了日本辦公室，以回應日本顯著成長的市場興趣。在我們立足東京繼續擴張業務的過程中，SMDAM將成為Burgiss的重要客戶。

SMDAM團隊選擇Burgiss是看中了我們的經驗和成功記錄，以及我們在應對其需求方面的靈活性。他們也意識到我們與MSCI合作所帶來的顯著價值——將Burgiss私人資產資料登錄到MSCI風險模型的能力，以及將來在他們的私募股權和債權基金中添加ESG和碳足跡資料的靈活性。我們期待為SMDAM提供一應俱全的工具，以加強因應其客戶的需求。我們對雙方的合作感到非常振奮。」

關於Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited由Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited和Daiwa SB Investments Ltd.於2019年4月合併而成，是日本頂級的資產管理公司之一。Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company利用業界領先的研究平臺和全球網路，為多元化的客戶群——包括日本和非日本機構（退休基金、金融機構等）和個人投資人——提供高品質的資產管理服務，以符合他們的特定需求。該公司的願景是成為最佳資產管理公司，以提高我們的客戶和所有其他利害關係者的生活品質。

關於Burgiss

Burgiss是一家為投資人提供資料和分析解決方案的全球性供應商，在市場上居於領先地位。我們在另類投資領域擁有超過30年的專長，可提供無與倫比的資料、分析和透明度，使資產所有者、資產管理者和金融仲介能夠評估和管理複雜的投資組合。Burgiss的解決方案為30多個國家的1000多名客戶提供服務，提供的資料代表著超過15兆美元的資產。

我們在美洲、歐洲、中東和非洲及亞太區設有辦事處，利用我們的網路和專長，專注於客戶在各個地區的不同需求，為他們提供服務。

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