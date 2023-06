Air Liquide Supporteur Officiel en hydrogène des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour contribuer à réduire les émissions carbone des Jeux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) devient Supporteur Officiel dans la catégorie hydrogène dans le cadre d’un partenariat avec Paris 2024 pour contribuer à réduire les émissions carbone de l’événement. Le Groupe fournira l’hydrogène d’origine renouvelable pour alimenter une partie des véhicules de la flotte officielle de Paris 2024. Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de Paris 2024 “d’organiser des Jeux plus responsables”.

En ligne avec l’ambition environnementale de l’événement, Air Liquide et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont conclu un partenariat reposant sur l’avitaillement en hydrogène des véhicules transportant les athlètes et les officiels. Plusieurs centaines de voitures à hydrogène Toyota Mirai - véhicules de Paris 2024 - seront ainsi avitaillées en hydrogène fourni par Air Liquide. Cet hydrogène sera d’origine renouvelable, c'est-à-dire produit à partir d'électrolyse de l'eau ou de biométhane avec garanties d'origine.

Alors que les transports pèsent pour un quart (24%1) des émissions de CO 2 dans le monde, l’urgence climatique nécessite de mobiliser différentes solutions telles que l’hydrogène d’origine renouvelable. Il offre de réels atouts - grande autonomie et temps de recharge minimisé notamment - pour les transports lourds et ceux dits intensifs, à l’image des taxis ou des véhicules de la flotte officielle de Paris 2024 amenés à circuler en continu.

Entreprise française et leader mondial de la production d’hydrogène, Air Liquide s'appuiera sur son expertise acquise depuis plus de 60 ans et sur ses capacités de production hydrogène bas carbone et renouvelable. Le Groupe initie, pilote et développe actuellement parmi les plus grands projets mondiaux pour décarboner l’industrie et les transports. Afin d’accélérer le développement de l’hydrogène au service de la transition énergétique, Air Liquide s’est notamment engagé à développer d’ici 2030 une capacité installée de 3 gigawatts d’électrolyse.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024, souligne : « Pour donner vie très concrètement à notre promesse de Jeux plus responsables face au changement climatique, nous repensons tous les grands marqueurs des Jeux. En fournissant de l’hydrogène d’origine renouvelable pour les véhicules des athlètes et des personnalités officielles, Air Liquide nous aidera ainsi à réduire l’empreinte carbone des Jeux. Merci, Air Liquide, pour votre engagement en tant que Supporteur Officiel de Paris 2024. Ravis de vous accueillir dans l’aventure ! »

François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, précise : « Air Liquide et Paris 2024 partagent une même ambition : mettre en œuvre des solutions concrètes pour répondre au défi du changement climatique. C’est tout le sens de notre partenariat. Au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette collaboration va permettre d’aller plus vite pour développer à grande échelle l’usage de l’hydrogène afin de décarboner les transports lourds et intensifs tels que les taxis. Le défi est immense et c’est collectivement que nous réussirons ! »

En synthèse, la contribution d’Air Liquide aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :

Air Liquide assurera l’avitaillement en hydrogène d’une partie des véhicules de la flotte officielle de Paris 2024 - plusieurs centaines de voitures à hydrogène Toyota Mirai .

d’une partie des véhicules de la flotte officielle de Paris 2024 - plusieurs centaines de voitures à hydrogène Toyota . L’hydrogène fourni par Air Liquide sera d’origine renouvelable, c'est-à-dire produit à partir d'électrolyse de l'eau ou de biométhane avec garanties d'origine.

Images disponibles auprès du service de presse d’Air Liquide.

Engagé dans le Pacte de Performance, un dispositif de la Fondation du Sport Français, Air Liquide - via sa filiale française Air Liquide France Industrie - soutient par ailleurs la Vice-championne olympique d’aviron française Laura Tarantola et le Vice-champion d’Europe et Vice-champion du monde de triathlon français handisport Thibaut Rigaudeau et les accompagne dans leur double projet sportif et professionnel.

Air Liquide et l’hydrogène

En ligne avec les Accords de Paris de 2015 et pour répondre à l'urgence du changement climatique, Air Liquide est engagé pour atteindre la neutralité carbone de ses activités d'ici 2050. En tant que pionnier de l'hydrogène, le Groupe est convaincu que cette molécule a un rôle essentiel pour réussir la transition énergétique. Au cours des 60 dernières années, le Groupe a développé une expertise unique en matière d’hydrogène, qui lui permet aujourd’hui d’être un leader de la production et de la distribution d’hydrogène bas carbone et renouvelable, et également une référence mondiale en matière d’hydrogène liquide. Le Groupe initie, pilote et développe parmi les plus grands projets au monde pour décarboner l’industrie et les transports routiers, aériens ou maritimes. Air Liquide s’est engagé à accélérer le développement de l’hydrogène au service de la transition énergétique et notamment à développer une capacité totale d'électrolyse de 3 GW d'ici 2030.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

À propos de Paris 2024

La mission du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 est, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les autorités municipales de la Ville de Paris, de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 athlètes paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts. Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’État, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des entreprises partenaires.

