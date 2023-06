L&T Technology Services et BSNL s’associent pour déployer des réseaux 5G privés dans les entreprises

BENGALURU, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (NSE : LTTS), un des principaux pure players mondiaux de services d’ingénierie, annonce avoir conclu avec Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) un partenariat stratégique visant à déployer des réseaux 5G privés pour les entreprises du monde entier. BSNL et LTTS prévoient d’innover ensemble et de commercialiser conjointement des solutions privées de connectivité 5G qui contribueront à accélérer la transformation numérique des entreprises.

Selon l’accord-cadre signé par les deux sociétés, le spectre sera fourni par BSNL qui utilisera le RMTP ou un allotissement isolé ou les deux. LTTS ancrera les exigences du réseau privé en déployant des équipements, des applications, des serveurs, des technologies et des logiciels, ainsi qu’un noyau pour l’intégration d’appareils/de capteurs au sein de l’écosystème du client.

Ce partenariat marque l’entrée de LTTS sur le marché des réseaux 5G privés. Pour les clients, LTTS jouera le rôle d’intégrateur système principal en leur offrant un choix de technologies, d’équipements et de développement de cas d’utilisation, tandis que BSNL sera le fournisseur de réseau officiel.

Selon IDC, le marché mondial de la 5G privée affiche un taux de croissance annuel composé de 35,7% depuis 2022 et d’ici 2026 sa valeur devrait dépasser 8 milliards USD. En Inde, de plus en plus d’entreprises envisagent de déployer un réseau non public (NPN), parce que la vitesse de connexion est plus rapide et la latence plus faible.

Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à moderniser leur réseau afin d’améliorer la sécurité, la tendance à adopter des réseaux captifs non publics (CNPN) s’accroît. La 5G d’entreprise permettra de libérer tout le potentiel de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de l’internet des objets dans les secteurs des soins de santé, de l’éducation, de la fabrication et des villes intelligentes.

Amit Chadha, PDG de L&T Technology Services, a déclaré : « À l’ère de l’industrie 4.0, nous sommes convaincus de l’intérêt des partenariats lorsqu’il s’agit d’étendre l’application de technologies à tous les secteurs. Le déploiement de réseaux privés de 5G d’entreprise constitue aujourd’hui une étape essentielle vers une telle transformation. Nous sommes ravis de nous associer à BSNL pour mettre en œuvre conjointement les différents réseaux privés et la numérisation et soutenir ainsi le développement d’espaces durables et intelligents. Ce partenariat offre aux entreprises une solution parfaitement adaptée de capacités réseau et numériques complémentaires issues des deux sociétés. »

Selon BSNL, « Grâce à ce partenariat stratégique avec LTTS, nous allons soutenir les efforts de transformation numérique des entreprises mondiales. La 5G est le prochain grand progrès qui impactera positivement la vie de millions d’utilisateurs finaux et nous nous attendons à une adoption rapide des réseaux privés pour de multiples cas d’utilisation et dans les principales industries. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et du développement des procédés. Notre clientèle compte 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des plus grandes entreprises d’ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2023, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 22 200 employés répartis dans 22 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux et 99 laboratoires d’innovation. Pour plus d’informations, visiter le site Web : https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.