GoodWe Technologies獲得Tigo Energy快速關斷技術授權

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) 是智慧太陽能和儲能解決方案的一流提供商，該公司今天宣布，太陽能逆變器製造商及智慧能源解決方案供應商GoodWe Technologies Co., Ltd.獲Tigo元件級快速關斷技術授權。根據協議，符合SunSpec快速關斷規格，並經過認證的GoodWe產品不會侵犯Tigo的專利權。Tigo的此項技術將應用於GoodWe的快速關斷裝置中。

Tigo是快速關斷技術和元件級電力電子（Flex MLPE）領域的領導者，擁有一百多項已授予或正在申請的專利。公司樂於將其專利技術授權給其他太陽能設備製造商，並在多起專利糾紛中勝訴。Tigo快速關斷技術符合UL 1741、應用分散式能源（DER）的逆變器、轉換器、控制器和互聯互通系統設備的安全標準、SunSpec快速關斷規格以及美國國家電工標準（NEC）的快速關斷要求。數百萬個Tigo MLPE產品安裝於世界各地，提供最佳化、受監控和安全的太陽能，以保護至關重要的太陽能基礎設施，並在可再生能源系統的生命週期內提供穩定的投資報酬率。

Tigo Energy, Inc.主席兼執行長Zvi Alon表示：「我們歡迎GoodWe加入太陽能行業公司大家庭，這些公司了解創新的價值，並致力於不斷為太陽能安裝承辦商提供他們所信賴的設備和安全性。Tigo不斷投資研發、推動創新，並為太陽能行業提供安全可靠的解決方案。我們的專利便是我們投資的體現，我們為行業內的公司提供合理非歧視的授權條款。」

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關於Tigo Energy

Tigo（NASDAQ: TYGO）成立於2007年，是開發和製造智慧硬體和軟體解決方案的全球領導者。這些解決方案可增強民用、商用和公用事業規模太陽能系統的安全性，提高能源產量並降低營運成本。Tigo將其軟性元件級電力電子（Flex MLPE）和太陽能最佳化器技術與雲端智慧軟體功能相結合，用於進階能源監測和控制。Tigo的MLPE產品能夠充分提升效能，支援即時能源監測，並提供需要程式碼的元件級層面的快速關斷功能。公司還為民用太陽能與儲存市場開發和製造逆變器和電池儲存系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tigoenergy.com。

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